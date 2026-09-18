Value Grupo Financiero continúa bajo escrutinio de analistas. De acuerdo con Dolomiti Capital, los fondos de la firma fundada por Carlos Bremer dejaron de registrar operaciones cuestionables desde la publicación de un análisis en abril pasado; sin embargo, los instrumentos continúan marcándose a niveles que, según el fondo de inversión, están por encima de su valor razonable.

Manuel Ballesteros, CEO y fundador de Dolomiti Capital, dijo en entrevista con El Cronista que después de la publicación del análisis Marking to Myth: A Closer Look Inside Mexico’s Award-Winning Debt Fund -lanzada en abril pasado-, dejaron de observarse operaciones similares a las documentadas en cierres anteriores. Sin embargo, señaló que esto no se ha traducido en un ajuste equivalente en las valuaciones de los bonos.

“Desde que reportamos esto en abril dejaron de manipularla, ya no han bajado más las sobretasas, ya no se han puesto en pantallas, ya no han hecho esos trades”, dijo Ballesteros en entrevista. Sin embargo, agregó que “los instrumentos continúan valuados a esos niveles”.

El análisis de Dolomiti se concentra en cuatro bonos, donde Value Grupo Financiero funge como representante común: PAMMSCB 14U, ligado a la Red Estatal de Autopistas de Nuevo León; LIPSBCB 14U, indexado en UDIs y utilizado para refinanciar tramos carreteros en México; CPEXACB 16U, que financia la autopista Perote-Banderilla y el Libramiento Xalapa; e ICVCB 23U, emitido por el Instituto de Control Vehicular del Estado de Nuevo León (ICVNL).

Dolomiti señala que, al cierre del primer trimestre de 2026, los cuatro instrumentos presentaban rendimientos determinados por VALMER significativamente por debajo de la curva soberana mexicana. En el caso de PAMMSCB 14U, la diferencia calculada por la firma alcanzaba 376 puntos base negativos.

“Un instrumento corporativo o de una concesión con mayor riesgo no debería ofrecer un rendimiento inferior al de un bono soberano en pesos”, dijo Ballesteros.

Valuaciones por arriba del valor razonable

Dolomiti estima que los cuatro bonos tenían un valor de mercado de MXN $804.5 millones dentro de tres fondos de Value, mientras que su modelo de valor razonable los situaba en 539.5 millones, una diferencia de aproximadamente 265 millones.

En VALUEF2, el fondo que reportó un rendimiento de 20.2% en 2025 y recibió un reconocimiento de Morningstar, Dolomiti calcula una diferencia de MXN $150.1 millones.

VALMER y PIP son proveedores de precios autorizados y regulados por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV). VALMER forma parte de Grupo Bolsa Mexicana de Valores y proporciona diariamente precios para la valuación de instrumentos financieros.

El Cronista solicitó una postura de VALMER y PIP sobre los señalamientos de Dolomiti, pero al momento de publicación no había recibido una declaración al respecto.

Para Dolomiti, el punto que permanece bajo cuestionamiento es la forma en que se generan referencias para instrumentos con poca negociación. El fondo documentó cotizaciones del 31 de marzo de 2026 para los cuatro bonos, con posturas de compra y venta de hasta MXN $50 millones y liquidación el mismo día, conocida como MD.

El estudio sostiene que una operación ejecutada bajo esas condiciones puede convertirse posteriormente en un dato observable para los modelos de valuación.

“Cuando posteriormente se toma la oferta de venta que aparece en pantalla, la operación resultante ingresa a los modelos de valuación como el único dato observable”, explicó Ballesteros.

Dolomiti identificó 189 operaciones en los cuatro instrumentos desde 2022 y señaló que alrededor de 86% tuvieron liquidación MD. La firma también documentó que tres de los bonos que habían formado parte de VALUEF2 al cierre de 2024 posteriormente aparecieron en otros fondos afiliados, mientras que CPEXACB 16U permaneció en VALUEF2.

Para Ballesteros, que las operaciones hayan dejado de observarse desde abril no resuelve el problema planteado en el análisis. El cuestionamiento ahora se concentra en que los precios utilizados para valuar los bonos permanecen por encima de las estimaciones de valor razonable de Dolomiti.

“El mercado mexicano de bonos corporativos en pesos merece algo mejor que esto”, expresó Ballesteros.

El análisis de Dolomiti aclara que no acusa a Value, VALMER, PIP, KPMG o la CNBV de haber incurrido en conductas ilegales. Reconoce que sus estimaciones de valor razonable pueden diferir de las obtenidas mediante las metodologías de los proveedores autorizados y que los MXN $265 millones representan una estimación propia, no una medida definitiva de una valuación errónea.

Value suspendida en la BMV y otros conflictos

La discusión ocurre además mientras Value Grupo Financiero enfrenta otros frentes corporativos. La Bolsa Mexicana de Valores suspendió el 29 de junio la cotización de sus acciones ante la falta de entrega del reporte financiero anual; a la fecha, sus operaciones continúan congeladas.

Ballesteros explicó que existe un desacuerdo con KPMG Cárdenas Dosal, auditor ratificado en septiembre de 2025, al tiempo que el grupo atraviesa una reestructura interna tras el fallecimiento de su fundador y exdirector general, Carlos Bremer.

Al cierre del segundo trimestre de 2026, el grupo financiero regiomontano reportó un decremento de 38.9% en el resultado neto, a MXN $237.6 millones, mientras los ingresos por intereses aumentaron 44%, de acuerdo con su reporte financiero.