La integración comercial entre México y Estados Unidos abre una oportunidad para las empresas que buscan reducir los tiempos y la complejidad de los pagos transfronterizos. En ese mercado, la fintech estadounidense Mural Pay levantó u$s 15 millones de dólares en una ronda Serie A para ampliar su infraestructura financiera y acelerar su expansión en México.

La operación, liderada por Tether y en la que participaron North Island Ventures, Wences Casares, fundador de Patagon y Xapo Bank, y Sebastián Mejía, cofundador de Rappi, eleva a u$s 28 millones el capital acumulado por la compañía fundada en 2022 en la ciudad de Nueva York por Sinclair Toffa y Chris Fernandes. Entre sus prioridades está fortalecer su presencia en el país, donde ya opera conectada a los sistemas locales de pagos.

Mural Pay desarrolla tecnología para que empresas, fintechs y plataformas comerciales puedan administrar cuentas y mover dinero entre distintos sistemas financieros. Su infraestructura conecta la banca tradicional con redes blockchain para facilitar transferencias, pagos y dispersiones en distintos mercados, sin que sus clientes tengan que construir por separado todas esas integraciones.

“En vez de esperar para enviar dinero desde México hasta Estados Unidos un par de días para que llegue, buscamos que todo sea en tiempo real”, dijo Sinclair Toffa, CEO y cofundador de Mural Pay, en entrevista con El Cronista.

La compañía lanzó oficialmente su API a principios de 2025, después de varios años de desarrollo. Desde entonces, su propuesta se ha centrado en resolver uno de los obstáculos operativos de las empresas que trabajan en varios países: conectar sistemas de pago con distintas reglas, monedas y requisitos regulatorios.

México, una apuesta para crecer en la región

Mural Pay tiene presencia operativa en más de 10 países de América Latina, entre ellos Colombia, Argentina y Brasil, además de estar registrada como empresa de servicios monetarios en Estados Unidos. México ocupa un lugar estratégico en sus planes por la relación comercial con ese país y la demanda de soluciones para movilizar recursos entre ambos mercados.

La plataforma ya tiene conexión con el Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI), lo que permite habilitar cuentas locales y realizar transferencias dentro del sistema mexicano. Esta integración forma parte de la infraestructura con la que busca facilitar las operaciones de empresas que necesitan pagar a trabajadores, proveedores o socios comerciales en diferentes geografías.

Entre sus clientes se encuentra Deel, plataforma de gestión de recursos humanos y contratación internacional, para la que Mural Pay brinda soporte en la automatización de dispersiones de nómina y otros pagos empresariales. También trabaja con Axso, una plataforma logística y comercial que conecta a bodegas y comercios locales con herramientas para cobrar y pagar en tiempo real.

La apuesta mexicana también se reflejará en la estructura de la compañía. Toffa explicó que Mural Pay planea ampliar su equipo en el país y comenzar la búsqueda de un country manager que lidere las operaciones locales, desarrolle alianzas con instituciones financieras y coordine el crecimiento del negocio. La empresa ya cuenta con personal en México desde hace dos años y medio.

“México es el socio comercial más importante con Estados Unidos”, afirmó Toffa, quien anticipó que la plantilla local crecerá con los recursos de la ronda.

La expansión se enmarca en una estrategia para conectar redes bancarias, billeteras digitales y protocolos blockchain en una misma infraestructura. Para la compañía, el objetivo no es sustituir un sistema por otro, sino permitir que operen de forma interoperable para agilizar el movimiento de dinero entre países y plataformas.

“Siempre va a ser un mundo donde las redes trabajan juntas y nosotros queremos conectar estas redes lo más posible para que el comercio pueda avanzar muy rápidamente”, explicó el directivo.

Cumplimiento e identidad en la era de la IA

Además de ampliar su cobertura geográfica, Mural Pay busca resolver los retos regulatorios que enfrentan las empresas al operar en múltiples jurisdicciones. La verificación de identidad y el cumplimiento normativo son parte central de esa propuesta, especialmente ante el desarrollo de herramientas de inteligencia artificial capaces de generar identidades y automatizar operaciones.

Toffa, quien trabajó en la firma de análisis de datos Palantir, considera que la verificación será cada vez más relevante para bancos y empresas financieras a medida que aumente el uso de agentes de IA.

“Con la IA hay un montón de agentes que están creando identidades que no son verdaderas, por lo que es vital verificar qué es real y qué no”, señaló.

Mural Pay cuenta actualmente con un equipo global de 30 personas y prevé duplicar o triplicar su plantilla. Entre las contrataciones que priorizará están los Forward Deployed Engineers, ingenieros que trabajan directamente con los clientes para implementar e integrar la tecnología en sus operaciones.