El Servicio de Administración Tributaria, SAT, confirmó la implementación del Programa de Regularización Fiscal 2026, con el que “permite la disminución de hasta 100% en multas, recargos y gastos de ejecución” para contribuyentes que regularicen adeudos. De acuerdo con el comunicado del SAT y el Gobierno de México, este beneficio está dirigido a personas físicas y empresas con ingresos de hasta 300 millones de pesos, siempre que cumplan condiciones específicas. “El pago se realiza en una sola exhibición o en parcialidades”, precisó el SAT. El estímulo fiscal, vigente desde enero de 2026, busca incentivar el cumplimiento tributario. “La aplicación de la disminución fiscal… no se considera como ingreso acumulable”, aclaró el organismo, además de señalar que la solicitud “no puede ser impugnada”. El programa es un estímulo contemplado en la Ley de Ingresos de la Federación 2026 que facilita la regularización de adeudos fiscales mediante descuentos significativos en sanciones. Permite a contribuyentes ponerse al corriente con el SAT mediante pagos directos o en parcialidades, siempre cumpliendo con los lineamientos establecidos por la autoridad fiscal. Este esquema busca incentivar el cumplimiento voluntario, facilitando la regularización fiscal sin generar beneficios adicionales. La autoridad subrayó que el estímulo no genera devoluciones ni saldos a favor, y suspende temporalmente procedimientos de cobro. El beneficio aplica a personas físicas y morales cuyos ingresos totales en 2024 no superaron los 300 millones de pesos y que tengan adeudos fiscales pendientes. También incluye a contribuyentes bajo revisión por parte de la autoridad, así como aquellos con créditos fiscales determinados por el SAT o la Agencia Nacional de Aduanas. El programa contempla a quienes tengan adeudos no determinados o estén sujetos a facultades de comprobación, ampliando el universo de beneficiarios potenciales. El SAT detalló que el programa está diseñado para facilitar la regularización de contribuyentes en distintas situaciones fiscales, promoviendo el cumplimiento mediante incentivos y reduciendo la carga económica derivada de multas y recargos acumulados. El programa contempla distintos tipos de adeudos fiscales acumulados hasta 2024, incluyendo sanciones y cargos adicionales derivados del incumplimiento de obligaciones tributarias. Para acceder al beneficio, los contribuyentes deben presentar una solicitud a través del portal del SAT o acudir a oficinas. Posteriormente, deberán esperar la respuesta de la autoridad y realizar el pago en los plazos establecidos. El trámite en línea se realiza ingresando con RFC y contraseña en “Mi portal”, enviando un escrito libre. Una vez autorizado, el pago deberá efectuarse en instituciones bancarias autorizadas por la Tesorería de la Federación.