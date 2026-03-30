Como parte del ejercicio fiscal 2025, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha el Programa de Regularización Fiscal. Se trata de una herramienta que permite reducir hasta en un 100% las multas, recargos y gastos de ejecución. Este esquema está dirigido a contribuyentes cuyos ingresos totales en el ejercicio fiscal 2024 -o en años anteriores- no superen el monto establecido por la autoridad, y que tengan adeudos fiscales susceptibles de regularización. Conoce los detalles de esta herramienta financiera y sácale provecho, bajo las condiciones impuestas por las autoridades. Puedes realizar el trámite en línea a través de la plataforma del SAT o de forma presencial en cualquiera de sus oficinas. En caso de tener adeudos correspondientes a 2024 o años anteriores, se pueden condonar ante el organismo, en caso de: Este programa representa una oportunidad para que los contribuyentes regularicen su situación fiscal con condiciones más favorables. Para obtener más información, se sugiere ingresar al sitio web oficial del organismo. La regularización fiscal se vuelve necesaria cuando ocurren situaciones como: En muchos casos, los contribuyentes no detectan estas situaciones hasta que el organismo aplica restricciones o emite avisos a través del Buzón Tributario. Por ello, es recomendable actuar con anticipación para evitar que el problema se agrave.