Diablos Rojos del México dio un paso clave para fortalecer su estructura financiera y, en paralelo, incrementar su base de inversionistas en la Bolsa Mexicana de Valores (BMV). En la Asamblea Ordinaria Anual, la compañía aprobó un aumento de capital de hasta 200 millones de pesos mediante la emisión de nuevas acciones, en una jugada orientada a fondear su crecimiento. La operación contempla la colocación de hasta 20 millones de títulos, que podrán ser suscritos en una o varias etapas bajo condiciones que definirá el Consejo de Administración, liderado por el empresario Alfredo Harp Helú. Tras el anuncio, las acciones de la emisora repuntaron 4.76% para cotizar en 33 pesos por unidad (Ciudad de México 9:53 horas), de acuerdo con datos de la plaza bursátil. El pasado 30 de marzo, la emisora de la BMV dio a conocer los principales puntos a tratar en su asamblea ordinaria anual, tanto el incremento de capital como la entrega de un dividendo. Este incremento de capital representa el segundo que lanza el equipo escarlata tras el split de acciones a razón de 100:1 y la emisión de 13.35 millones de acciones a inicios del año pasado. De acuerdo con analistas de GBM, esta operación representa una disolución cercana a 17.6%. Con este movimiento, Diablos Rojos del México fortalece su músculo financiero al tiempo que ayuda a incrementar el número de inversionistas. De concretarse en su totalidad, el aumento implicaría un salto en el capital social de aproximadamente 757.7 millones de pesos a cerca de 957.7 millones. De acuerdo con el documento enviado a la BMV, el Consejo tendrá las facultades para definir los detalles de la colocación, incluyendo precio, plazos y mecanismos de suscripción, lo que le permitirá ajustar la estrategia según las condiciones del mercado. En la reunión, la empresa también aprobó el pago de un dividendo en efectivo por 22.7 millones de pesos —equivalente a 0.30 pesos por acción— que será distribuido en junio. La asamblea, encabezada por su presidente Alfredi Harp Helú, autorizó un fondo de hasta 20 millones de pesos para la recompra de acciones propias, una herramienta que suele utilizarse para dar soporte al precio en el mercado. La asamblea también ratificó al actual Consejo de Administración, manteniendo sin cambios la estructura de liderazgo de la compañía. En lo que va del año, las acciones de DIABLOS, que cotizan en la BMV, acumulan un retorno de 34.7% al pasar de 24.5 pesos a 33 pesos por unidad, de acuerdo con datos de Bloomberg.