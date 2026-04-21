Los pensionados del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) que requieran financiamiento pueden solicitar un crédito de forma sencilla desde casa mediante la opción “Tu Préstamo Fácil y Seguro”, un servicio del propio organismo que además garantiza la protección de datos personales. El acceso al crédito del IMSS está disponible durante el año, pero únicamente para quienes cuentan con una pensión vigente y tienen su información actualizada ante el IMSS. Conoce los requisitos impuestos por las autoridades y accede al dinero, en caso de corresponder. Ten en cuenta los beneficios de solicitar financiamiento al organismo. El proceso inicia con la elección de una entidad financiera autorizada. Solo aquellas que tienen convenio con el IMSS pueden ofrecer este tipo de préstamos. Toda la gestión, así como el seguimiento, se realiza a través del sitio oficial de pensiones, donde también se pueden resolver dudas relacionadas con el trámite. El instituto insiste en que la solicitud debe hacerse de forma exclusiva en esta plataforma para evitar fraudes y proteger la información personal. Durante el proceso, la plataforma verifica de forma automática que la pensión esté activa y que los datos del solicitante sean correctos; si hay algún problema, se notifica de inmediato para corregirlo. Pasos para solicitar el préstamo: Los interesados en acceder al dinero bajo condiciones beneficiosas deben tener en cuenta los siguientes puntos: Seguir estas recomendaciones permite acceder al crédito de manera segura y con mayor claridad sobre las condiciones del financiamiento.