La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que el gobierno federal destinará una inversión de 50,000 millones de pesos para implementar en 2026 el programa Mega Bachetón, una iniciativa de carácter nacional orientada a fortalecer las labores de bacheo y repavimentación de carreteras federales, con el objetivo de optimizar la movilidad y aumentar la seguridad vial en el país. En el anuncio realizado a mediados de enero, la mandataria subrayó que se trata de uno de los proyectos prioritarios en materia de infraestructura, concebido para abordar el deterioro acumulado en diversos tramos de la red carretera. Conozca los detalles de este programa, que mejorará el estado de las calles de manera inmediata. Este programa tendrá un alcance nacional. Claudia Sheinbaum explicó que este será un programa concentrado exclusivamente en carreteras federales y que contemplará trabajos intensivos tanto de repavimentación como de reparación de baches. Detalló que antes de definir el programa se realizó una revisión exhaustiva del estado de las vialidades, además de considerar peticiones ciudadanas, lo que permitió identificar los tramos con mayor urgencia de atención. “Hoy damos a conocer el programa Mega Bachetón a nivel nacional. Es un esfuerzo intensivo de repavimentación y bacheo en carreteras federales, con una inversión de 50,000 millones de pesos destinada a estos trabajos”, señaló la presidenta. La presidenta subrayó que el gobierno federal ya dispone de trenes de repavimentación, lo que permitirá una gestión más eficiente de los recursos públicos. “Al tener ya la maquinaria, el gasto se optimiza, porque únicamente se requiere adquirir el asfalto”, explicó. Además, anunció que el secretario de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, Jesús Antonio Esteva Medina, será el responsable de presentar los detalles técnicos del programa, así como las carreteras y regiones donde se llevarán a cabo las obras.