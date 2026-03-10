La presidenta Claudia Sheinbaum hizo un llamado a gobernadores para que destinen parte de sus presupuestos al mantenimiento y reparación de calles, especialmente para atender los baches. Dicha iniciativa forma parte de una estrategia nacional de repavimentación, bajo el nombre Megabachetón 2026. Desde Palacio Nacional, la mandataria pidió a presidentes municipales y autoridades estatales priorizar recursos para mejorar las vialidades locales. “Que una parte de su presupuesto se utilice para arreglar las calles y atender los baches estatales y municipales, sin importar el partido al que pertenezcan”, señaló. Conoce los detalles de esta estrategia y prepárate para circular en una mejor vía pública. Ten en cuenta el accionar que llevará el Gobierno para llevarla a cabo. La presidenta recordó que al inicio de su administración sostuvo una reunión con todos los alcaldes del país y adelantó que analiza convocar nuevamente a un encuentro similar para insistir en la importancia de destinar más fondos a la rehabilitación de las calles. En ese mismo marco, la jefa del Ejecutivo anunció el arranque del programa “Mega Bachetón”, una estrategia nacional enfocada en el bacheo intensivo y la repavimentación de carreteras federales. Sheinbaum explicó que actualmente ya se realizan trabajos en el Estado de México, aunque aclaró que los recursos están dirigidos principalmente a carreteras federales. No obstante, indicó que en algunos casos también se apoya en vías estatales cuando los equipos y la maquinaria se encuentran cerca y se detectan tramos en malas condiciones. El Gobierno detalló que los trabajos de repavimentación se organizarán en cinco grandes regiones del país. En la región Noroeste se destinarán 8 mil 659 millones de pesos para intervenir 3,170 kilómetros de carreteras en estados como: Para el Noreste se contempla una inversión de 7 mil 113 millones de pesos con el objetivo de rehabilitar 2,110 kilómetros en entidades como Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas. En esta zona se atenderán rutas estratégicas como: En la región Centro-Occidente se asignarán 7 mil 300 millones de pesos para mejorar 2.444 kilómetros de vialidades en Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nayarit y Querétaro. Las obras se enfocarán en los corredores México–Nuevo Laredo, Manzanillo–Tampico, Centro–Occidente–Bajío y Guadalajara–Zacatecas. Para la zona Centro, integrada por Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, se realizarán trabajos en corredores como Acapulco–Tuxpan, Acapulco–Veracruz, el Corredor del Altiplano, el Centro–Golfo y la vía México–Veracruz. Finalmente, en el Sur-Sureste se invertirán 10 mil 873 millones de pesos para intervenir 3,140 kilómetros de carreteras en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco, Veracruz y Yucatán. En esta región se dará mantenimiento a corredores clave como Puebla–Progreso, Puebla–Tapachula, el Circuito Transístmico, Acapulco–Veracruz, el Corredor del Altiplano y la Península de Yucatán.