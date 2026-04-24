Liquidar un crédito hipotecario suele interpretarse como el paso final para convertirse en propietario pleno de una vivienda. Sin embargo, en el caso de los financiamientos del Infonavit, ese proceso no concluye automáticamente con el último pago. Existe un trámite indispensable que, si no se realiza, puede limitar seriamente el uso legal del inmueble. Desde la imposibilidad de vender hasta problemas para heredar la propiedad, las consecuencias pueden ser más complejas de lo que muchos creen. Una vez liquidado el crédito, es obligatorio gestionar la cancelación de la hipoteca ante el Registro Público de la Propiedad. Este proceso es el que formalmente libera el inmueble del gravamen. Aunque el adeudo con el Infonavit haya sido cubierto en su totalidad, la vivienda sigue apareciendo como hipotecada en los registros legales. Esto significa que, en términos jurídicos, aún existe una carga sobre la propiedad. Para completar el trámite, el instituto emite una carta de liberación o aviso de suspensión de descuento, documentos necesarios para iniciar la cancelación formal. Sin ellos, no es posible avanzar en el proceso. Este paso suele requerir la intervención de un notario público, quien se encarga de protocolizar la cancelación y registrarla oficialmente. No realizar este trámite puede generar múltiples limitaciones legales sobre la vivienda. La más importante es que no se podrá vender el inmueble, ya que seguirá apareciendo como garantía de un crédito. Además, también se complica la posibilidad de heredar la propiedad. Al no estar liberada formalmente, el proceso sucesorio puede enfrentar trabas legales y retrasos significativos. Incluso otras operaciones, como solicitar nuevos créditos con garantía hipotecaria, pueden verse afectadas. La vivienda no estará disponible como activo libre. En la práctica, esto implica que el propietario no tiene control total sobre su casa, pese a haber terminado de pagarla. La cancelación de la hipoteca es el paso que otorga certeza jurídica sobre la propiedad, ya que sin este trámite el inmueble sigue ligado al crédito, aunque ya esté pagado. Además, protege al propietario ante futuros conflictos legales y evita problemas al momento de vender, heredar o realizar cualquier operación. Desde el Infonavit subrayan su importancia para que la vivienda quede completamente a nombre del titular, sin cargas. En síntesis, liquidar el crédito no es suficiente: cancelar la hipoteca es lo que garantiza el dominio total del inmueble.