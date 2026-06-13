Los precios de la gasolina y el gasóleo no son los mismos en todas partes: pueden tener una tarifa diferente según la ciudad y la estación de servicio. Por eso, saber cuánto cuesta realmente repostar puede ayudar a los conductores a no pagar de más.

Este sábado, 13 de junio de 2026, reponer el depósito de combustible en España cuesta, de media 1,51 euros por litro si se trata de gasolina 95. La gasolina 98, normalmente es un poco más cara, con un precio promedio de 1,51 euros y el diésel ronda los 1,59 euros por litro. Esta diferencia del -1.34% en la gasolina y del 0.57% en el diésel refleja el impacto de la reciente fluctuación en el mercado del combustible.

El precio del litro de combustible en España.

El precio del diésel hoy en España

Para los conductores que utilicen este tipo de combustible en el motor de su coche, este es el precio del diésel el sábado, 13 de junio de 2026:

Madrid: 1.469 euros hasta los 1.769 euros

Barcelona: 1.379 euros hasta los 1.768 euros

Valencia: 1.329 euros hasta los 1.669 euros

Granada: 1.499 euros hasta los 1.659 euros

Ceuta: 1.558 euros hasta los 1.558 euros.

El precio de la gasolina 95 hoy sábado 13 de junio en España

Este es el precio máximo y mínimo de la gasolina en las estaciones de gasolina de las principales ciudades de España durante este sábado:

Madrid: desde los 1.369 euros hasta los 1.689 euros

Barcelona: desde los 1.269 euros hasta los 1.714 euros

Valencia: desde los 1.259 euros hasta los 1.619 euros

Granada: desde los 1.419 euros hasta los 1.589 euros

Ceuta: desde los 1.469 euros hasta los 1.469 euros

Zaragoza: desde los 1.529 euros hasta los 1.599 euros.

Málaga: desde los 1.429 euros hasta los 1.649 euros.

¿Qué es la gasolina 95?

La gasolina 95 se caracteriza por su menor densidad y su mayor limpieza en contraste con el diésel y la gasolina de 98. Resulta ser el carburante perfecto para los automóviles con motores de cilindrada reducida debido a su índice de octanaje (el mínimo establecido en Europa).

¿Qué es la gasolina 98 en España?

La gasolina 98 es un tipo de combustible con mayor octanaje que la gasolina 95, ideal para vehículos de mayor potencia. Cuenta con una mejor comprensión, ayuda a mantener limpio el motor, el escape y los sistemas de inyección.

Precio de la gasolina 98 en España

Madrid: el precio mínimo en que se vende la gasolina es de 1.519 euros y el máximo es de 1.879 euros

Barcelona: desde 1.529 euros hasta los 1.868 euros

Valencia: desde 1.565 euros hasta los 1.769 euros

Granada: desde 1.609 euros hasta los 1.739 euros euros

¿Qué combustible se usa en España?

En España los coches pueden repostar gasolina sin plomo 95 y 98, diésel y en menor medida GLP (autogás) y gas natural comprimido (GNC); además, los eléctricos e híbridos enchufables usan puntos de recarga y existen pocas hidrogeneras para hidrógeno.