La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, anunció que su gobierno buscará hacer obligatorios los pagos digitales en gasolinas y casetas como parte de una estrategia para reducir el uso de efectivo, simplificar trámites e impulsar el crecimiento económico. “Nuestro objetivo es que este año, hagamos obligatorio el pago de las gasolinas y de las casetas de manera digital”, afirmó durante la 89 Convención Bancaria. En un contexto de incertidumbre global por el encarecimiento de insumos como fertilizantes y petróleo, la mandataria defendió que México mantiene estabilidad económica, pero reconoció que el principal reto es crecer. “Dirá uno, bueno, entonces, ¿qué nos falta? Nos falta crecer, queremos crecer generando bienestar”, señaló. Sheinbaum explicó que la digitalización será uno de los pilares de su gobierno para detonar la inversión y hacer más eficiente la economía, no sólo en pagos, sino en procesos administrativos. “El objetivo sencillamente es disminuir trámites”, dijo. Planteó que hacia finales de este año se homologuen los trámites en todo el país mediante plataformas digitales y ventanillas únicas, para evitar diferencias entre municipios que hoy complican las inversiones. “Que no le pidan en un municipio 50 trámites y en el otro 40”, ejemplificó. También adelantó que el Banco del Bienestar avanzará en su digitalización para que millones de beneficiarios puedan operar sin efectivo. Como parte del mismo plan, la presidenta pidió al sector financiero ampliar el crédito, especialmente para pequeñas y medianas empresas. “La banca mexicana tiene mucho todavía que darle al país, necesitamos que le dé todavía más”, afirmó. Indicó que el objetivo es aumentar el financiamiento como proporción del PIB, actualmente en 38%, apoyado en procesos digitales más simples. La mandataria explicó que su administración ya envió al Congreso una iniciativa para fomentar la inversión en infraestructura mediante esquemas mixtos entre sector público y privado. Uno de los ejes será el energético, con la meta de sumar 30 mil megawatts de capacidad eléctrica hacia 2030, con mayor participación de energías renovables. “Vamos a incrementar la participación, al 48%, si podemos llegar al 50% mejor”, dijo. Destacó que el esquema de inversión mixta (54% pública y 46% privada) ha generado mayor interés que los modelos tradicionales. “Pensamos que se iban a inscribir como otros 15, se inscribieron 300”, subrayó. El plan también contempla inversiones en carreteras, puertos, trenes y agua, con una bolsa estimada de MXN$ 5.6 millones en el sexenio, de acuerdo con lo señalado por la mandataria. Sheinbaum sostuvo que, pese al entorno internacional adverso, México mantiene fundamentos sólidos, como inflación controlada, un sistema financiero sano y una moneda fuerte. Además, destacó avances como la reducción de la pobreza en 13.5 millones de personas y el incremento del salario mínimo en 154% en términos reales desde 2018. No obstante, insistió en que el siguiente paso es acelerar el crecimiento mediante inversión, digitalización y mayor acceso al crédito. “Si trabajamos juntos, siempre vamos a salir adelante”, concluyó.