Ya es ley. El Periódico Oficial del Estado publicó este jueves la reforma que obliga a los 59 ayuntamientos de San Luis Potosí a pagar por lo menos 14,000 pesos por mes a sus policías municipales, y el reloj ya comenzó a correr: tienen un plazo máximo de 120 días para ajustar sus presupuestos y cumplir con la nueva norma. La iniciativa, impulsada por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona, modifica de manera simultánea la Ley del Sistema de Seguridad Pública, la Ley Orgánica del Municipio Libre y la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. El decreto es categórico: los 59 ayuntamientos del estado deben garantizar una remuneración mínima mensual de 14,000 pesos a todos los elementos de seguridad pública municipal. La norma además protege los sueldos ya existentes: los municipios que ya pagaban igual o más deberán mantener ese nivel, y bajo ninguna circunstancia podrán reducirlo. Quienes paguen por encima del mínimo seguirán rigiéndose por sus propios tabuladores. La reforma prevé que el monto mínimo se actualice anualmente conforme al valor de la Unidad de Medida y Actualización (UMA), aunque con una condición clave: la actualización no podrá usarse como pretexto para disminuir el salario. Solo aplica al piso mínimo establecido; los esquemas de pago superiores que ya tienen los municipios se mantienen intocados y bajo sus propias reglas. Los ayuntamientos tienen hasta 120 días naturales para hacer los ajustes normativos, administrativos y presupuestales necesarios. Además, en un plazo no mayor a 60 días, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública —en coordinación con el Instituto de Fiscalización Superior y la Secretaría de Finanzas— deberá emitir los lineamientos técnicos para verificar que los municipios cumplan. Para el ejercicio fiscal en curso, los ayuntamientos deberán reasignar recursos internos; en los siguientes, el gasto deberá quedar etiquetado en sus presupuestos de egresos.