La inflación se mantiene por encima del rango objetivo del Banco de México por segundo mes consecutivo y cerró marzo en 4.59% anual, de acuerdo con datos del Inegi. “La variación mensual estuvo impulsada principalmente por el fuerte repunte en precios de frutas y verduras (10.75% mensual), y en menor medida por el aumento en servicios turísticos, servicios de alimentación y energéticos”, señaló el área de Estudios Económicos de Banamex. Los precios agropecuarios mostraron su mayor alza para cualquier mes desde 2006, y para un mes de marzo es el incremento más alto desde 1988, año en el que se inició el registro, añade Banamex. En esta ocasión, el producto que tuvo el mayor encarecimiento fue el pepino, cuyo precio aumentó 42.71% mensual, mientras que el jitomate aumentó 42.01%. Además, el precio del transporte aéreo cerró marzo con un alza de 26.28%, debido al periodo vacacional de Semana Santa. Los productos agropecuarios se han sumado a los fuertes aumentos en productos como refrescos y cigarros, que aumentaron debido a los incrementos aplicados al Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS), aplicados para este año. La suma de estos factores ha empujado a la inflación por encima del rango objetivo del Banco de México, establecido entre 2% y 4%. “Tal como se anticipaba, en marzo la inflación se aceleró a 4.59%, es más drástico cuando se observa la inflación mensual, que subió 0.86% porque implica una inflación anualizada de 10.82%. Con eso seguramente se van a subir los pronósticos de cierre de año, pero cabe recordar que el objetivo del Banco de México no es solo para diciembre, sino para todo el año y es de 3%”, dijo Gabriela Siller, directora de Análisis Económico de Banco Base. El Banco de México (Banxico) redujo su tasa de interés 25 puntos base en su última reunión de política monetaria, para dejarla en 6.75%. En este sentido, para la especialista el Banxico debe frenar la disminución de la baja de la tasa de interés referencial al menos hasta que la inflación comience a ceder.