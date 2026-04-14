La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó la aprobación del Plan B de la reforma electoral y el decreto que elimina las “pensiones doradas” para exfuncionarios públicos. Durante un evento en Emiliano Zapata, Morelos, la mandataria destacó que estos cambios buscan generar un ahorro cercano a los 5 mil millones de pesos mediante la reducción de la estructura burocrática del país. “Pésele a quien le pese, vamos a seguir gobernando para el pueblo de México, porque a nosotros nos eligió el pueblo de México”, aseveró Sheinbaum. La reforma ya cuenta con el aval de 17 congresos estatales, cumpliendo con el requisito constitucional para ser enviada al Poder Ejecutivo tras su paso por el Congreso de la Unión. Uno de los puntos clave de la modificación es la disminución del número de regidores en los ayuntamientos y el recorte presupuestario para las cámaras de Senadores y Diputados. La presidenta cuestionó la necesidad de mantener estructuras amplias en localidades con altos índices de marginación, asegurando que los recursos liberados se canalizarán a servicios básicos como agua potable y pavimentación. “Dijimos: hay que bajar, y ese recurso se destina para agua potable, vivienda, para repavimentación. Municipios que tenían 20 regidores, ¿para que quieren municipios pobres, 20 regidores?”, resaltó. Además, confirmó que a partir de 2030 se recuperará el principio de “sufragio efectivo, no reelección” para presidencias municipales y diputaciones. En cuanto a la eliminación de las “pensiones doradas”, publicada recientemente en el Diario Oficial de la Federación, Sheinbaum criticó los pagos exorbitantes que recibían excolaboradores de organismos como Pemex, CFE y la extinta Luz y Fuerza. Con la nueva normativa constitucional, ningún funcionario pensionado podrá percibir un monto superior a los 134 mil pesos mensuales, equivalente a la mitad del sueldo del titular del Ejecutivo Federal. “Imagínense que había personas jubiladas que se llevaban hasta un millón de pesos mensuales. Ya no, le bajamos a todos esos a la mitad de lo que gana la presidenta de la República”, explicó la mandataria. La presidenta reiteró que estos ahorros permitirán fortalecer los programas sociales y la infraestructura pública. Al concluir su intervención, volvió a enfatizar el compromiso de su administración con la austeridad republicana al sentenciar: “Pésele a quien le pese, vamos a seguir gobernando para el pueblo de México”.