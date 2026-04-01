El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó la implementación del esquema de vigilancia sobre las transferencias bancarias, con el objetivo de detectar movimientos que puedan implicar riesgos fiscales o financieros. Dicha estrategia se implementa desde septiembre de 2025 y busca fortalecer el control de operaciones electrónicas, prevenir actividades ilícitas y mejorar el seguimiento del dinero dentro del sistema financiero. Las autoridades no pretenden limitar las transferencias, sino identificar posibles irregularidades vinculadas con fraude, lavado de dinero u otros delitos. Conoce los detalles del bloque de cuentas bancarias en México y evita problemas con la gestión del dinero. El concepto en las transferencias son motivo directo de monitoreo. El SAT usa sistemas automatizados que analizan palabras y patrones en tiempo real, y cuando detectan términos de riesgo o inconsistencias, pueden generar alertas para una revisión más profunda. Este mecanismo tiene como finalidad: La autoridad advierte que ciertos términos asociados con actividades ilícitas pueden activar revisiones automáticas en las cuentas bancarias, tales como: El uso de estas palabras podría derivar en la retención temporal de la operación, revisión de la cuenta o incluso el bloqueo preventivo de fondos. Si el sistema bancario identifica una posible anomalía, se activa un proceso de revisión que puede implicar: Durante este proceso, el dinero podría no estar disponible, afectando pagos u obligaciones financieras. No obstante, se recomienda hacer uso transparente del sistema financiero.