En abril inició el plazo oficial para que las personas físicas presenten su Declaración Anual 2025 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), un trámite obligatorio para millones de contribuyentes en México. Quienes no cumplan con las obligaciones fiscales serán sancionados y multados de forma directa. Según el organismo, quienes no cumplan con esta obligación dentro del periodo establecido -que finaliza el 30 de abril de este año- podrían enfrentar sanciones económicas que superan los 50,000 pesos, dependiendo del tipo de incumplimiento. Las autoridades estiman que recibirán más de 12 millones de declaraciones este año, lo que representa un incremento cercano al 4% en comparación con el ejercicio anterior. Las penalizaciones por incumplimiento de Declaración Anual están previstas en el Código Fiscal de la Federación y varían según la falta. De acuerdo con el especialista Jesús Mendieta, del Colegio de Contadores Públicos de México (CCPM), los rangos son los siguientes: Aunque no todas las personas físicas están obligadas, sí lo está una parte importante de los contribuyentes. Debes presentarla si cumples con alguno de estos supuestos: Debes declarar si obtuviste ingresos por: Las consecuencias van más allá de una multa. En caso de omitir la declaración, el SAT puede exigir el pago del impuesto correspondiente y aplicar recargos, además de iniciar procesos de revisión y cobro. Cabe destacar las sanciones se actualizan de forma anual y conforme a la inflación, lo que incrementa los montos a pagar en caso de incumplimiento. Esta medida busca fomentar que los contribuyentes cumplan en tiempo y forma con sus obligaciones.