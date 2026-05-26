La conmemoración de los santos católicos nos permite adentrarnos en las historias de aquellos que consagraron su existencia a la devoción a Dios y a la asistencia a los demás. Estas narraciones, rebosantes de sacrificio, creencia y afecto, impulsan y animan a emular sus acciones.

Por esa razón, conoce por qué la Iglesia católica celebra este miércoles, 27 de mayo de 2026 a San Agustín de Cantorbery y a otros santos y beatos destacados durante esta fecha del calendario.

Santoral del día | San Agustín de Cantorbery (foto: Pixabay).

¿Quién fue San Agustín de Cantorbery?

San Agustín de Canterbury fue un obispo enviado por el papa san Gregorio I Magno para evangelizar a los anglos en Inglaterra. Su misión era predicar la palabra de Dios y, a su llegada, fue bien recibido por el rey Etelberto de Kent, quien mostró una disposición favorable hacia el cristianismo. Este encuentro fue clave para el éxito de su labor evangelizadora.

Imitando la vida apostólica de la primitiva Iglesia, San Agustín logró convertir al rey Etelberto y a muchos de sus súbditos a la fe cristiana. Su enfoque pastoral y su dedicación al ministerio resultaron en un significativo crecimiento del cristianismo en la región, estableciendo las bases para la futura expansión de la Iglesia en Inglaterra.

Además de sus conversiones, San Agustín fundó varias sedes episcopales, consolidando la organización de la Iglesia en el país. Su labor y su legado son recordados y venerados, especialmente el día de su muerte, el 26 de mayo, que se celebra como su festividad. Su impacto en la historia de la cristiandad en Inglaterra fue profundo y duradero.

Para las personas que siguen esta fe, una excelente manera de conmemorar a

este

santo

devoción por

Dios

Santoral del día | San Agustín de Cantorbery (foto: Pixabay).

Todos los santos que se celebran el miércoles, 27 de mayo de 2026

El 27 de mayo de 2026, la comunidad católica celebrará la festividad de varios santos en honor a sus vidas y legados. Entre ellos, destaca a San Atanasio Bazzekuketta, un santo del siglo XIX conocido por su dedicación y servicio a Dios, quien inspira a muchos a seguir su ejemplo de fe y compasión.Asimismo, se conmemora a San Bruno de Wurzburgo del siglo XI, un destacado obispo que promovió la educación y la vida religiosa en su tiempo, dejando una huella significativa en la historia de la Iglesia. Otro de los santos de esta fecha es San Eutropio de Orange, un mártir del siglo V cuyas virtudes y sacrificios son recordados en diversas liturgias.El 27 de mayo también rinde homenaje a San Gausberto y San Gonzaga Gonza del siglo XIX, junto a San Julio de Dorostoro del siglo III y San Restituto mártir del siglo IV. Todos ellos representan un ejemplo de devoción y fe y su celebración alienta a los creyentes a honrar sus enseñanzas y legados en la actualidad.

La oración para San Agustín de Cantorbery:

Señor Dios, que por la predicación del obispo san Agustín de Cantorbery llevaste a los pueblos de Inglaterra a la luz del Evangelio; concédenos, por su intercesión, perseverar en la unidad de la fe y en el vínculo de la caridad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén.