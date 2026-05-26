Ignorar una carta del fisco en Estados Unidos puede tener consecuencias inmediatas y devastadoras. Para los mexicanos que viven y trabajan en el país, conocer los pasos del proceso de cobro del Servicio de Impuestos Internos de los Estados Unidos (IRS) no es opcional: es una necesidad urgente.

Cuando una deuda tributaria queda sin resolver, el organismo público deja de enviar advertencias y pasa directamente a la acción. A través de su Sistema Automatizado de Cobro (ACS), la agencia tiene la facultad legal de intervenir cuentas bancarias, retener salarios y confiscar bienes sin necesidad de una orden judicial adicional.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) activa su sistema automatizado de cobro cuando una deuda tributaria no es regularizada dentro del plazo establecido. Fuente: Canva

El aviso del IRS que ningún mexicano en Estados Unidos puede ignorar

Antes de ejecutar cualquier embargo, el IRS emite un Aviso Final de Intención de Embargo. Este documento es la última oportunidad que tiene el contribuyente para actuar: detalla el monto total adeudado, el plazo de hasta 30 días para responder o regularizar la situación, y advierte que cualquier demora habilita las medidas de cobro de manera inmediata.

Para los mexicanos en USA, que en muchos casos enfrenta barreras de idioma o desconocimiento del sistema tributario, recibir este aviso y no actuar puede significar perder el acceso a sus cuentas bancarias de un día para el otro.

Si no respondés a tiempo, el IRS puede vaciarte la cuenta bancaria sin previo aviso

Una vez vencido el plazo del aviso final, el caso pasa automáticamente al sistema de cobro activo del ACS. En ese momento, desaparece prácticamente cualquier margen de negociación: el IRS puede congelar y vaciar cuentas bancarias, retener un porcentaje del salario directamente con el empleador, e intervenir otros bienes y activos.

Para trabajadores mexicanos con ingresos en dólares y familias que dependen de esas remesas, el impacto puede extenderse mucho más allá de las fronteras de Estados Unidos.

El “Aviso Final de Intención de Embargo” es la última advertencia antes de que el organismo federal pueda retener salarios, congelar cuentas bancarias o confiscar bienes. Fuente: Canva

Qué hacer si ya recibiste el aviso y cómo evitar que el IRS tome tus bienes

Responder dentro del plazo es el paso más importante. Los contribuyentes pueden contactar directamente al IRS para negociar un plan de pagos, solicitar una oferta de compromiso o demostrar incapacidad de pago.

Quienes enfrentan dificultades con el idioma pueden acceder a asistencia en español a través del sitio oficial irs.gov, donde también están disponibles formularios y guías traducidas.