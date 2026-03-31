La Servicio de Administración Tributaria (SAT) ya dejó en claro el calendario para uno de los trámites más importantes del año fiscal: la Declaración Anual 2025. Este proceso es obligatorio para ciertos contribuyentes y su incumplimiento puede derivar en multas o recargos. En este contexto, la autoridad recordó la importancia de presentar la información dentro del plazo establecido, así como verificar que todos los datos sean correctos. Cumplir en tiempo y forma no solo evita sanciones, sino que también permite acceder a posibles devoluciones. El SAT confirmó que el 31 de marzo será la fecha límite para que las personas morales presenten su Declaración Anual 2025. Este plazo es clave, ya que después de ese día se pueden generar multas por incumplimiento. La fecha no es flexible, por lo que las empresas deben anticiparse y reunir toda la información necesaria con tiempo. La presentación fuera de plazo puede derivar en recargos adicionales que impactan directamente en las finanzas del contribuyente. Además, el organismo ha insistido en que no habrá prórrogas generales, por lo que el cumplimiento a tiempo es responsabilidad de cada contribuyente. Esto refuerza la necesidad de organización y planificación fiscal. La Declaración Anual 2025 está dirigida principalmente a personas morales, es decir, empresas registradas ante el SAT, que deben reportar su información fiscal del ejercicio anterior. Sin embargo, no son las únicas que deben presentar este documento. El objetivo es verificar el cumplimiento de obligaciones tributarias, por lo que es clave que la información sea precisa y esté respaldada. También se recomienda revisar el estatus fiscal para evitar omisiones. No presentar la Declaración Anual dentro del plazo puede generar multas económicas, cuyo monto depende del tipo de incumplimiento, además de recargos por pagos extemporáneos que aumentan la carga fiscal. En casos más graves, el organismo tributario puede iniciar revisiones o auditorías. Por eso, recomienda hacer el trámite con anticipación en sus plataformas digitales para evitar errores y sanciones.