La Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario (ARTF) confirmó que empresas vinculadas a Carlos Slim ganaron la licitación para construir una parte clave del tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo.

Las firmas Operadora Cicsa y FCC Construcción obtuvieron la mejor calificación técnica y económica para desarrollar los segmentos 13 y 14 del tramo Saltillo-Santa Catarina, un proyecto que supera los 31 mil millones de pesos.

La obra corresponde a los segmentos 13 y 14 del tramo Saltillo-Santa Catarina y forma parte del plan federal para fortalecer el sistema ferroviario de pasajeros en el norte del país con una inversión superior a los 31 mil millones de pesos. Fuente: Shutterstock

Tren de pasajeros Saltillo-Nuevo Laredo: el ambicioso proyecto ferroviario impulsado por Carlos Slim

Según la ARTF, varios consorcios presentaron ofertas millonarias, pero ninguna logró superar la propuesta encabezada por las compañías asociadas a Carlos Slim, que finalmente se quedaron con el contrato.

Además, el Servicio de Administración Tributaria (SAT) tendrá un rol clave dentro del proyecto, ya que las empresas adjudicadas deberán acreditar ante el organismo el cumplimiento de todas sus obligaciones fiscales como parte del proceso de validación y transparencia del contrato.

De acuerdo con datos de la ARTF, las obras iniciaron el pasado 30 de septiembre y contemplan la construcción de 111 kilómetros de vía ferroviaria. El plazo estimado para la ejecución del proyecto será de 960 días naturales.

El papel de Carlos Slim en la dinámica competitiva del sector de la construcción

La reciente adjudicación de la licitación a Operadora Cicsa y FCC Construcción involucró la participación de diversas empresas destacadas por su vasta experiencia en proyectos de gran envergadura, entre las cuales se encuentran Comsa, encargada de la rehabilitación de la Línea 12 del Metro; ICA, Gami Ingeniería e Instalaciones; AZVI y OHL. Sin embargo, ninguna de estas compañías logró igualar la puntuación del consorcio encabezado por Carlos Slim.

El éxito obtenido refuerza su estatus como uno de los empresarios más influyentes en infraestructura en el territorio mexicano. Asimismo, esta obra se integra dentro del plan de reactivación de los trenes de pasajeros en México, que aboga por proyectos estratégicos con el propósito de modernizar la movilidad y fortalecer la conectividad en toda la región.