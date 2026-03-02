La Agencia Federal de Pequeños Negocios de Estados Unidos (SBA) limita sus préstamos exclusivamente a ciudadanos estadounidenses desde el 1 de marzo, excluyendo a dueños de negocios con residencia legal permanente (‘green card’). La medida ha encendido las alertas entre los comerciantes latinos, quienes la califican abiertamente de “discriminatoria”. Frank García, presidente de la Asociación Nacional de Cámaras de Comercio Hispanas, afirmó a EFE que la SBA está “discriminando” a inmigrantes que “no son indocumentados”, que están legalmente en el país, pagan impuestos y crean empleos al igual que cualquier ciudadano. “Esto detendrá el crecimiento de los hispanos”, enfatizó. García señaló que la política es “un acto de racismo” y que en Nueva York afectará principalmente a mexicanos, dominicanos, colombianos, ecuatorianos y guatemaltecos. En Puerto Rico, advirtió, los más perjudicados serán dominicanos y haitianos, ya que al menos el 60% de ellos tienen ‘green card’. Francisco Marte, presidente de Bodegas and Small Business Group, estima que entre el 50 y 60% de los dueños de pequeños negocios en Nueva York son residentes legales. De las 10,000 a 12,000 bodegas que operan en la ciudad, un 70% están en manos latinas. “Esto es parte de la discriminación a inmigrantes, la SBA nos la pone difícil para los empresarios que creamos trabajos y damos servicios a la comunidad”, afirmó. Marte recordó que muchos comenzaron sus negocios con préstamos privados de hasta 25% de interés por desconocer los programas gubernamentales. “Casi nunca hemos tenido acceso a capital a través del Gobierno y ahora que nos estamos educando, nos cierran el camino”, lamentó. García y Marte coinciden en que muchos comerciantes recurrirán ahora a los “préstamos garrote”, por sus altas tasas de interés. Ambos líderes lamentaron que ningún político “esté hablando de esto” públicamente. Por ello, viajaron a Albany junto a Mark Jaffe, presidente de la Greater New York Chamber of Commerce, y se reunieron con la gobernadora Kathy Hochul, quien se comprometió a canalizar apoyo a través de una agencia estatal con préstamos similares a los de la SBA. Paralelamente, los comerciantes buscan reunirse con el alcalde Zohran Mamdani y la fiscal general Letitia James para demandar a la SBA por discriminación. La nueva regla, anunciada a principios de febrero, se suma a otras restricciones impuestas el año pasado por el mismo organismo federal. Con información de EFE