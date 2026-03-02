Una alerta sanitaria volvió a encender las alarmas entre consumidores habituales de analgésicos. En especial, jubilados y adultos mayores, quienes suelen recurrir a este tipo de medicamentos para aliviar dolores frecuentes, quedaron en el centro de la advertencia oficial. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) problema detectado tiene que ver con algo más delicado: la autenticidad del producto que se comercializa en el mercado. La autoridad sanitaria confirmó que se identificaron irregularidades en una presentación específica de una reconocida aspirina. La advertencia ya había sido emitida en febrero de 2025, pero ahora se detectaron nuevos datos que obligaron a reforzar la alerta. La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informó sobre la detección de una fecha de caducidad distinta a la original en el producto CAFIASPIRINA (Ácido acetilsalicílico/Cafeína 500 mg/30 mg), fabricado por Bayer de México. El lote involucrado es X23TJT, con fecha de caducidad MAR/26 y MAR/28, en presentación de caja con 100 tabletas. Sin embargo, la autoridad confirmó que esa fecha no corresponde al producto original, cuya caducidad auténtica era MAR/21. Al tratarse de un medicamento falsificado, se desconoce la calidad sanitaria de los ingredientes, así como las condiciones de fabricación, almacenamiento y transporte. Esto representa un riesgo directo, ya que no se garantiza su seguridad, eficacia ni calidad. Cabe recordar que el 7 de febrero de 2025 ya se había emitido una alerta por falsificación del mismo producto con otra fecha irregular. La investigación continúa bajo supervisión sanitaria. Ante esta situación, COFEPRIS pidió a la población en general no adquirir ni usar CAFIASPIRINA® con lote X23TJT, sin importar la fecha de caducidad impresa en el envase. En caso de detectar su venta en farmacias o puntos de distribución, la autoridad solicita no comprarlo y presentar la denuncia sanitaria correspondiente. Así mismo, se pueden reportar reacciones adversas mediante el sistema VigiRam o al correo farmacovigilancia@cofepris.gob.mx. Para distribuidores y farmacias, las recomendaciones incluyen: COFEPRIS indicó que mantendrá acciones de control sanitario y comunicará cualquier nueva evidencia relacionada con este caso. La alerta sanitaria busca prevenir riesgos a la salud derivados de productos que incumplen la legislación vigente, especialmente en un medicamento de consumo frecuente entre jubilados.