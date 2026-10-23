La fortuna estimada de Carlos Slim es de 125,000 millones de dólares, lo que lo posiciona en el hombre más rico de México.

Carlos Slim es uno de los empresarios más reconocidos de México por su trayectoria en las telecomunicaciones y las inversiones. En una entrevista con la revista Época Negocios, publicada el 1 de agosto de 2007 y reproducida en su sitio oficial, compartió su visión sobre el liderazgo, la organización del trabajo y la importancia de atender los problemas cuando aparecen.

Al hablar de su responsabilidad como líder empresarial, Slim resumió su función con una frase contundente: “Mi trabajo es pensar”. La declaración refleja el papel que atribuía al análisis y la toma de decisiones dentro de sus actividades empresariales.

¿Qué dijo Carlos Slim sobre su trabajo como empresario?

Durante la entrevista, Slim explicó que no divide su tiempo de manera rígida entre las distintas actividades que realiza. En sus palabras: “No divido el tiempo, nunca lo dividí”. Según detalló, cuando una actividad requiere más atención, se concentra en ella.

En una entrevista del 2007, Carlos Slim reveló su método de trabajo. Fuente: EFE Sáshenka Gutiérrez

El empresario también señaló que le gusta conocer los asuntos directamente y mantenerse al tanto de lo que sucede en sus negocios. Su enfoque consiste en atender las necesidades conforme se presentan, en lugar de distribuir de antemano el tiempo entre todas las tareas.

¿Qué principios destacó Carlos Slim para dirigir sus empresas?

En la misma conversación, Slim habló de los elementos que considera importantes para gestionar una organización. Entre ellos, destacó:

El trabajo en equipo: afirmó que las personas hacen posibles los resultados y subrayó la importancia de contar con empleados motivados.

La austeridad: defendió el uso cuidadoso de los recursos y la sobriedad en la administración de los negocios.

La inversión: sostuvo que la riqueza debe administrarse con eficiencia y que una parte puede destinarse a proyectos sociales vinculados con la salud, la educación y el empleo.

La fortuna de Slim lo mantiene en los primeros lugares de los rankings internacionales y como el empresario más millonario de México: en su lista anual de multimillonarios de 2026, Forbes México lo ubicó en el primer puesto entre las mayores fortunas del país, con un patrimonio estimado de 125,000 millones de dólares.