Los contribuyentes se preparan para presentar la Declaración Anual 2025 ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). Con este motivo, la autoridad fiscal habilitó el simulador para personas físicas, una herramienta que permite revisar si existe saldo a favor y contar con información precargada antes de realizar el trámite. Este simulador estará disponible durante este mes en el sitio web oficial del organismo y sirve para identificar posibles errores, corregir datos y anticipar el resultado de la declaración. Por su parte, el saldo a favor corresponde al dinero que el SAT debe devolver cuando se detecta que el contribuyente pagó más impuestos de los que le correspondían, ya sea por deducciones personales, retenciones mayores o pagos duplicados. Para usar el simulador, es necesario ingresar al apartado “Declaraciones” o acceder directamente al enlace. Una vez dentro, se deben seguir estos pasos: En este punto, el sistema indicará si hay saldo a favor o diferencias en la declaración. Si se confirma una devolución, se podrá seleccionar la opción correspondiente e ingresar la CLABE interbancaria para recibir el depósito, siempre que sea autorizado por las autoridades. En la última etapa, dentro del apartado “Pago”, el usuario puede descargar un PDF con el resumen de su información fiscal. Las personas físicas podrán realizar este trámite del 1 al 30 de abril de 2025, conforme al calendario fiscal del SAT. Deben presentar la Declaración Anual quienes: En cambio, no están obligadas las personas que trabajaron con un solo patrón durante todo el año, percibieron menos de 400,000 pesos anuales y no tuvieron otros ingresos adicionales ni actividades independientes.