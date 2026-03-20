En abril, las personas físicas deben presentar la Declaración Anual 2025, un trámite obligatorio mediante el cual se reportan al Servicio de Administración Tributaria (SAT) los ingresos obtenidos a lo largo del año. De esta manera, es posible verificar el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Para este ejercicio, el SAT reforzó la supervisión, por lo que no cumplir con este proceso o hacerlo con errores puede derivar en sanciones económicas importantes, que van desde los 2,000 hasta los 50,000 pesos, afectando de forma directa en las finanzas personales. Conoce los detalles de las obligaciones fiscales en México y cumple con las disposiciones vigentes a nivel nacional. Mantén tu economía libre de multas. La declaración es un informe donde se detallan los ingresos que se percibieron durante 2025. Además de ser un requisito legal, también permite acceder a posibles devoluciones de dinero a través de deducciones personales. Las autoridades aseguran que ignorar este trámite fiscal puede generar consecuencias económicas relevantes. Las sanciones no son fijas, ya que dependen del tipo de falta y la respuesta del contribuyente ante los avisos de la autoridad. Entre las principales se encuentran: Más allá de las multas, no cumplir puede generar recargos si existe un saldo pendiente de pago. Además, la Opinión de Cumplimiento se vuelve negativa, lo que puede dificultar el acceso a créditos, contratos o ciertos trámites, especialmente para trabajadores independientes. Para evitar problemas con las autoridades fiscales, es importante considerar los plazos establecidos: Cumplir con la Declaración Anual no solo evita sanciones, también puede representar un beneficio económico si se obtiene un saldo a favor, el cual se deposita en la cuenta registrada ante el SAT.