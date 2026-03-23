Recientemente, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió un amparo en el que se cuestionaba la validez de las multas por presentar declaraciones fiscales fuera de tiempo o por no hacerlo a través de medios electrónicos. El fallo confirmó que estas sanciones son constitucionales. Con esta decisión, se reafirma que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con respaldo legal para sancionar retrasos en las obligaciones fiscales. La discusión ya no gira en torno a si las multas son válidas, sino en cómo se determinan y aplican. Conoce los detalles del fallo de la SCJN y evita problemas con las autoridades. Un contribuyente recibió tres multas por presentar de forma extemporánea sus declaraciones de Impuesto Sobre la Renta (ISR) e Impuesto al Valor Agregado (IVA). Tras impugnarlas sin éxito en distintas instancias, el caso llegó a la Corte, que finalmente concluyó que estas sanciones no violan derechos constitucionales. El máximo tribunal explicó que la ley establece un rango mínimo y máximo de sanciones, lo que obliga a la autoridad a definir el monto considerando factores como: Este esquema es constitucional porque permite ajustar la multa a cada caso, evitando sanciones automáticas o iguales para todos. El Código Fiscal de la Federación establece multas por no presentar declaraciones a tiempo, que generalmente van del 10% al 40% del impuesto omitido, dependiendo de las circunstancias. No obstante, no todas las multas son válidas, ya que requieren de su fundamento. Es decir, el SAT tiene que explicar por qué impone un monto específico dentro del rango legal. Si no lo hace, la sanción puede ser anulada. Si bien no es posible argumentar que las multas son inconstitucionales, sí se pueden cuestionar aspectos como: El fallo deja claro que el sistema de multas es válido, pero su aplicación debe ser justificada en cada caso. En adelante, los litigios se centrarán en cómo se imponen las sanciones, no en su legalidad.