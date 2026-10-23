Nazca, firma mexicana de capital de riesgo, lanzó Equinox, un vehículo de capital privado que combina inversiones en empresas tecnológicas con activos de mercados públicos para ofrecer ventanas trimestrales de liquidez. (Foto: archivo).

En esta noticia Inteligencia artificial y activos vinculados con experiencias humanas

Nazca, firma mexicana de capital de riesgo, lanzó Equinox, un vehículo de capital privado que combina inversiones en empresas tecnológicas con activos de mercados públicos para ofrecer ventanas trimestrales de liquidez. El objetivo es ampliar el acceso a compañías privadas, un segmento que mantiene barreras de entrada para los inversionistas en México.

El fondo opera bajo un modelo evergreen o perpetuo, sin una fecha predeterminada de cierre, lo que permite mantener inversiones durante periodos prolongados y reasignar capital conforme cambian las condiciones del mercado.

A diferencia de los fondos tradicionales de capital privado, que suelen tener plazos definidos, Equinox contempla periodos de liquidez cada tres meses.

El fondo que ha invertido en startups como Kavak, Albo y Luuna explicó en un comunicado que la estrategia combina dos mandatos: inversiones en compañías privadas de innovación, desde etapas tempranas hasta antes de su salida a bolsa (pre-IPO), en México y otros mercados, e instrumentos líquidos de mercados públicos.

La firma plantea que esta combinación permite administrar la exposición al capital privado sin depender exclusivamente de la venta de participaciones en empresas no cotizadas.

El lanzamiento ocurre en un mercado donde el acceso a inversiones bursátiles ha crecido, pero la participación en compañías privadas sigue siendo limitada. Según las cifras difundidas por Nazca, las cuentas de inversión en México pasaron de menos de 300,000 en 2019 a más de 27.7 millones al segundo trimestre de 2026. En contraste, la firma estima que apenas 5% de la riqueza privada mexicana se destina a mercados privados, frente a 28% en Estados Unidos.

En este contexto, Equinox busca aprovechar una tendencia que ha ganado terreno en Estados Unidos. De acuerdo con datos citados por Nazca, el capital captado por vehículos comparables pasó de u$s 6,000 millones de dólares en 2020 a u$s 148,000 millones en 2025, mientras que las proyecciones apuntan a que el segmento alcance u$s 1.1 billones de dólares hacia 2029.

Inteligencia artificial y activos vinculados con experiencias humanas

La tesis de inversión del fondo parte de identificar oportunidades alrededor de las tecnologías dominantes de cada época. Actualmente, la estrategia gira en torno a la inteligencia artificial y contempla tres categorías: infraestructura tecnológica, industrias cuyo crecimiento puede acelerarse con su adopción y activos cuyo valor podría aumentar por su escasez en un entorno cada vez más digitalizado, como el deporte, el lujo, el entretenimiento y las experiencias presenciales.

El vehículo también contempla participar en operaciones primarias y secundarias, lo que le permitiría invertir en nuevas rondas de financiamiento o adquirir participaciones existentes en empresas privadas.

“La forma de invertir en mercados privados tiene que evolucionar”, afirmó Patricio Aznar, general partner de Nazca. El directivo señaló que Equinox busca atender tres limitaciones de los esquemas tradicionales: la falta de liquidez, los plazos fijos y las barreras de entrada.

Fundada en 2014, Nazca acumula 12 años de trayectoria y más de u$s 300 millones en activos bajo gestión, de acuerdo con información del fondo. En ese periodo, ha respaldado a 96 compañías en México y América Latina y desarrollado una red de más de 400 coinversionistas y 250 inversionistas institucionales y privados (limited partners o LPs), que han coinvertido más de u$s 3,400 millones junto con su plataforma.

Con Equinox, la firma incorpora un nuevo vehículo a su operación de inversión en innovación, con el objetivo de combinar exposición a empresas privadas y liquidez periódica en una misma estrategia.