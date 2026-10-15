Kapital Grupo Financiero ofrece soluciones de financiamiento, pagos, tesorería y administración de recursos dirigidas a empresas en distintas etapas de crecimiento.

Kapital Grupo Financiero destacó la importancia de la educación financiera para el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas (Pymes), debido a que aumentar las ventas no siempre garantiza que tengan liquidez suficiente para cubrir sus gastos, pagar a proveedores o invertir en sus operaciones.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), las micro, pequeñas y medianas empresas representan aproximadamente 99.8% de los establecimientos del país y concentran 71.3% del personal ocupado, por lo que la administración de sus recursos es relevante para la actividad económica y el empleo en México.

Uno de los principales retos para estos negocios es administrar sus ingresos, gastos y compromisos de pago , pues pueden conseguir nuevos clientes y recibir más pedidos, pero quedarse sin dinero disponible para cubrir la nómina, comprar inventario o pagar a sus proveedores.

En el marco de la Semana Nacional de Educación Financiera, Kapital señaló la relevancia de contar con herramientas y conocimientos que permitan a los empresarios tomar mejores decisiones sobre sus recursos y evitar que las oportunidades comerciales se conviertan en problemas de liquidez.

Kapital Grupo Financiero en la Semana Nacional de la Educación Financiera 2026 Israel Vázquez/El Cronista

Vender más no siempre significa tener más dinero

Una empresa que consigue un contrato importante puede enfrentar dificultades para cumplirlo si debe esperar 60 días para recibir el pago, mientras necesita comprar materiales, cubrir gastos operativos y pagar a sus trabajadores.

Ante este escenario, recurrir al crédito, utilizar ahorros o negociar plazos con los proveedores son algunas de las alternativas disponibles. La decisión depende de la liquidez del negocio, sus compromisos financieros y su capacidad para asumir nuevas obligaciones.

Por ello, comprender conceptos como flujo de efectivo, capital de trabajo, tasas de interés y rentabilidad permite a los empresarios anticipar necesidades de recursos y evaluar los riesgos antes de tomar decisiones que comprometan las finanzas de sus negocios.

El objetivo no es que los propietarios de las pymes se conviertan en especialistas financieros, sino que cuenten con información y herramientas para administrar mejor sus recursos y evitar que una oportunidad comercial se transforme en un problema de liquidez.

Financiamiento y tecnología para impulsar a las pymes

Además del acceso al crédito, las empresas necesitan herramientas para organizar sus pagos, administrar su tesorería y conocer con mayor claridad el estado de sus finanzas.

Bajo esta perspectiva, Kapital Grupo Financiero ofrece soluciones de financiamiento, pagos, tesorería y administración de recursos dirigidas a empresas en distintas etapas de crecimiento.

Estos servicios pueden apoyar a los negocios que necesitan capital para comprar inventario, adquirir maquinaria o ampliar su capacidad de producción, así como a aquellos que buscan mejorar el control de sus movimientos financieros y gestionar su liquidez.

La combinación de financiamiento, tecnología y acompañamiento financiero busca facilitar la operación de las empresas para que puedan dedicar más recursos y tiempo a atender clientes, desarrollar productos y explorar nuevos mercados.

No obstante, antes de contratar un crédito, las pymes necesitan evaluar sus costos, comparar las condiciones disponibles y determinar si podrán cumplir con los pagos sin comprometer su operación cotidiana.

Cinco decisiones para mejorar las finanzas de una pyme

Una administración financiera más ordenada puede ayudar a las empresas a identificar riesgos y aprovechar oportunidades de crecimiento. Entre las medidas que pueden adoptar se encuentran:

Separar las finanzas personales de las empresariales. Mantener cuentas independientes permite identificar los ingresos y gastos del negocio, así como determinar cuánto dinero puede destinarse a nuevas inversiones. Distinguir entre ventas y liquidez. Un aumento en los ingresos no garantiza que exista efectivo disponible. Dar seguimiento a las cuentas por cobrar y por pagar ayuda a anticipar posibles faltantes de recursos. Utilizar el crédito de manera estratégica. El financiamiento puede servir para adquirir equipo, ampliar inventarios o aprovechar oportunidades comerciales, siempre que se evalúen las tasas de interés, los costos asociados y la capacidad de pago. Planear las inversiones. Antes de abrir una sucursal, contratar personal o comprar maquinaria, es necesario estimar los costos, los beneficios esperados y el tiempo que tomará recuperar la inversión. Aprovechar las herramientas financieras y tecnológicas. Llevar un registro de ingresos, gastos y movimientos bancarios facilita la identificación de problemas y permite tomar decisiones con información actualizada.

Para las Pymes mexicanas, fortalecer sus conocimientos financieros y mejorar la administración de sus recursos puede ser tan importante como aumentar sus ventas.

La capacidad para convertir los ingresos en liquidez y planear sus inversiones es fundamental para sostener sus operaciones y avanzar hacia nuevas etapas de crecimiento.