La SEP determinó ocho sesiones ordinarias de Consejos Técnicos Escolares (CTE) a lo largo del ciclo escolar 2026-2027.

Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en México tendrán un fin de semana de varios días, dada la combinación de una jornada del calendario escolar y la celebración del Día de Muertos. Se trata de un descanso de cuatro días consecutivos entre finales de octubre y comienzos de noviembre.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las clases quedarán suspendidas desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre . Las actividades escolares se retomarán normalmente el martes 3 de noviembre.

Para el ciclo escolar 2026-2027, la SEP determinó un calendario de 185 días de clases para los alumnos de educación básica, que incluye preescolar, primaria y secundaria.

El periodo de descanso contempla tanto a estudiantes de escuelas públicas como a quienes asisten a instituciones privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

¿Por qué suspenderán las clases en octubre?

El megapuente se produce por la coincidencia de la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE) con el fin de semana y la suspensión de actividades prevista por el Día de Muertos.

El calendario queda conformado de la siguiente manera:

Viernes 30 de octubre: no habrá clases para los alumnos debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Durante esta jornada, docentes y directivos acudirán a los planteles para participar en las actividades de planeación y evaluación académica.

Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre: descanso habitual del fin de semana.

Lunes 2 de noviembre: se suspenderán las actividades escolares por la conmemoración del Día de Muertos, lo cual aplica a toda la comunidad escolar.

Los estudiantes regresarán a las aulas el martes 3 de noviembre, día en el que se retomará el calendario habitual de la SEP.

¿Qué se celebra durante el Día de Muertos?

El Día de Muertos es una de las principales tradiciones culturales de México y tiene sus raíces en la combinación de prácticas de los pueblos originarios con las celebraciones católicas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, correspondientes al 1 y 2 de noviembre.

Durante estas fechas, las familias recuerdan a sus seres queridos fallecidos con ofrendas que suelen colocarse, como flores, velas, alimentos, fotografías y pan de muerto.

La celebración también tiene una presencia importante en las escuelas, donde suelen organizarse ofrendas, altares, actividades culturales y propuestas educativas destinadas a transmitir esta tradición a las nuevas generaciones.

¿A quiénes aplica el megapuente de octubre?

La suspensión de clases del 30 de octubre al 2 de noviembre corresponde a los estudiantes de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Los alumnos deberán regresar a clases el martes 3 de noviembre, en coordinación con los horarios establecidos por cada institución.