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Los estudiantes de preescolar, primaria y secundaria en México tendrán un fin de semana de varios días, dada la combinación de una jornada del calendario escolar y la celebración del Día de Muertos. Se trata de un descanso de cuatro días consecutivos entre finales de octubre y comienzos de noviembre.

De acuerdo con el calendario oficial de la Secretaría de Educación Pública (SEP), las clases quedarán suspendidas desde el viernes 30 de octubre hasta el lunes 2 de noviembre. Las actividades escolares se retomarán normalmente el martes 3 de noviembre.

Para el ciclo escolar 2026-2027, la SEP determinó un calendario de 185 días de clases para los alumnos de educación básica, que incluye preescolar, primaria y secundaria.
Para el ciclo escolar 2026-2027, la SEP determinó un calendario de 185 días de clases para los alumnos de educación básica, que incluye preescolar, primaria y secundaria.

El periodo de descanso contempla tanto a estudiantes de escuelas públicas como a quienes asisten a instituciones privadas incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

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¿Por qué suspenderán las clases en octubre?

El megapuente se produce por la coincidencia de la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE) con el fin de semana y la suspensión de actividades prevista por el Día de Muertos.

El calendario queda conformado de la siguiente manera:

  • Viernes 30 de octubre: no habrá clases para los alumnos debido a la sesión ordinaria del Consejo Técnico Escolar. Durante esta jornada, docentes y directivos acudirán a los planteles para participar en las actividades de planeación y evaluación académica.
  • Sábado 31 de octubre y domingo 1 de noviembre: descanso habitual del fin de semana.
  • Lunes 2 de noviembre: se suspenderán las actividades escolares por la conmemoración del Día de Muertos, lo cual aplica a toda la comunidad escolar.

Los estudiantes regresarán a las aulas el martes 3 de noviembre, día en el que se retomará el calendario habitual de la SEP.

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¿Qué se celebra durante el Día de Muertos?

El Día de Muertos es una de las principales tradiciones culturales de México y tiene sus raíces en la combinación de prácticas de los pueblos originarios con las celebraciones católicas de Todos los Santos y los Fieles Difuntos, correspondientes al 1 y 2 de noviembre.

Durante estas fechas, las familias recuerdan a sus seres queridos fallecidos con ofrendas que suelen colocarse, como flores, velas, alimentos, fotografías y pan de muerto.

La celebración también tiene una presencia importante en las escuelas, donde suelen organizarse ofrendas, altares, actividades culturales y propuestas educativas destinadas a transmitir esta tradición a las nuevas generaciones.

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¿A quiénes aplica el megapuente de octubre?

La suspensión de clases del 30 de octubre al 2 de noviembre corresponde a los estudiantes de educación básica —preescolar, primaria y secundaria— de escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

Los alumnos deberán regresar a clases el martes 3 de noviembre, en coordinación con los horarios establecidos por cada institución.