Luego de 17 años de trayectoria en el ecosistema de venture capital en América Latina, en la que respaldó a startups como Clip, Kueski y Colektia, el fondo mexicano Angel Ventures está iniciando una nueva fase de expansión de su modelo de negocio para impulsar negocios tradicionales con el lanzamiento de Apex Company Lab.

Se trata de una vertical orientada al desarrollo, operación e institucionalización de compañías propias desde cero o mediante la adquisición de pequeñas y medianas empresas (pymes) y negocios tradicionales con alto potencial de crecimiento.

La nueva división forma parte del programa AltCore de Angel Ventures, el cual busca ofrecer retornos complementarios integrando tres clases de activos en paralelo: crédito empresarial privado (Aura), negocios tradicionales y pymes (Apex Lab) y capital emprendedor (venture capital).

La tesis detrás de Apex Company Lab

De acuerdo con el fondo, la creación de esta unidad responde a una ineficiencia detectada tras dos décadas en el mercado: la existencia de un amplio universo de empresas consolidadas y rentables que detienen su escala por la falta de capital inteligente, gobernanza, infraestructura tecnológica y procesos operativos modernos.

A diferencia del esquema de inversión pasivo o de acompañamiento a emprendedores, Apex Company Lab aplicará directamente metodologías de escalabilidad aprendidas en el ecosistema emprendedor sobre negocios tradicionales.

Asimismo, la vertical contempla un vehículo de co-inversión donde terceros podrán participar de manera directa en cada compañía mediante acciones preferentes, estructuras formales de gobierno corporativo, mecanismos claros de distribución de dividendos y opciones de liquidez predefinidas.

Apuesta por el mercado pet: Bark & Co en Nuevo León

Para iniciar con esta nueva estrategia, la firma presentó Bark & Co, un dog wellness club ubicado en San Pedro Garza García, Nuevo León.

Dirigida por José Mario Guillé, partner de Angel Ventures, la compañía busca profesionalizar una industria fragmentada reuniendo en una sola marca servicios de guardería, hotelería sin jaulas, entrenamiento, grooming y bienestar integral.

“Cada vez más familias reconocen que un perro necesita bienestar físico, emocional, mental y social. Ese cambio está impulsando una nueva etapa de crecimiento en la industria. Estamos viendo una clara migración hacia productos premium, nutrición especializada, medicina preventiva, entrenamiento profesional, grooming de mayor calidad y experiencias enfocadas en el bienestar integral”, detalló Guillé en un comunicado.

La decisión de incursionar en la economía de las mascotas responde a los sólidos indicadores macroeconómicos del sector. Angel Ventures compartió que la industria pet mexicana representa un valor de mercado estimado de entre u$s 5,400 y 8,300 millones de dólares.

Además, en México, el 73% de los hogares conviven con al menos un perro, lo que representa una población aproximada de 44 millones de caninos, según datos del INEGI.

Asimismo, la vertical de servicios no veterinarios (hotelería, guardería, entrenamiento y grooming) genera un valor potencial de entre u$s 1,500 y 2,500 millones de dólares, de acuerdo con estimaciones de IMARC Group.

Actualmente, Angel Ventures gestiona más de u$s 150 millones de dólares mediante tres fondos de inversión, acumulando un portafolio de 82 empresas activas en 16 países cuyas ventas anuales consolidadas superan los 1,500 millones de dólares.