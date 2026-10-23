El desempeño del tipo de cambio puede jugar en contra de Bimbo.

Grupo Bimbo, la panificadora más grande del mundo, anticipa un entorno de mayores costos para 2027, impulsado por el encarecimiento de las materias primas y las presiones cambiarias, después de elevar por tercera ocasión sus previsiones de rentabilidad para 2026, gracias a las eficiencias operativas y a un desempeño mejor de lo esperado en sus principales mercados.

En conferencia con analistas por los resultados del tercer trimestre, Diego Gaxiola, director de Finanzas de Grupo Bimbo, señaló que el próximo año representará un desafío para el costo de ventas, particularmente en México, donde la compañía también podría resentir un tipo de cambio menos favorable.

“En 2027 vamos a enfrentar vientos en contra en términos de costos de ventas debido al costo de las materias primas”, dijo Gaxiola. Aclaró que esto no representa una contracción en márgenes.

La jornada del 22 de octubre, la empresa del Osito reportó una expansión en el margen EBITDA ajustado de 100 puntos base, hasta 15.7%. Por su parte, la utilidad neta de la parte controladora creció 22.1% a MXN$4,108 millones.

Los directivos de la empresa estiman, para este año, una expansión de entre 85 y 120 puntos base en su margen EBITDA ajustado respecto a 2025, frente al rango anterior de 70 a 85 puntos base.

Respecto a las ventas, la compañía mantiene su expectativa de crecimiento de un dígito medio, excluyendo el efecto del tipo de cambio, aunque anticipa que las ventas reportadas en pesos podrían permanecer estables o registrar una caída de un dígito bajo.

Grupo Bimbo muestra efecto del tipo de cambio

Al tercer trimestre, el desempeño de Grupo Bimbo se vio afectado por la apreciación del peso mexicano. Los ingresos de la fabricante de ‘Nito’ cayeron 1.3% a MXN$106,060 millones, aunque comparado con el trimestre inmediato anterior mostró un aumento de 1%, de acuerdo con datos de SiBolsa.

Al excluir el efecto cambiario, los ingresos crecieron 3.6%, impulsados por una mezcla de precios favorable, volúmenes positivos y adquisiciones recientes.

La diferencia refleja el impacto de convertir a pesos los resultados de las operaciones internacionales. En Norteamérica, las ventas disminuyeron 6.8% en moneda reportada, pero crecieron 1% al excluir el tipo de cambio. En Europa, Asia y África, la caída de 7% se convirtió en un crecimiento de 2.1% sin el efecto cambiario, mientras que Latinoamérica avanzó 15.2% en términos comparables.

México fue uno de los principales motores del trimestre, con un crecimiento de ventas de 5.2%, hasta 40,905 millones de pesos.

No obstante, Grupo Bimbo presentó un efecto mixto por el tipo de cambio. Un peso mexicano fuerte favorece el costo de las materias primas y de productos importados, en paralelo encarece en dólares los productos que las operaciones de EE.UU. de la panificadora recibe desde México.

El elemento de las coberturas en las materias primas ayudaron a contener el impacto de la volatilidad reciente en los costos de Grupo Bimbo. Gaxiola señaló que la empresa todavía no había enfrentado una inflación significativa en sus principales insumos, gracias a las coberturas contratadas y al efecto favorable del tipo de cambio.

El director financiero indicó que las coberturas de las principales materias primas prácticamente cubrían el primer semestre de 2027, mientras que el cuarto trimestre de 2026 estaba totalmente cubierto. Sin embargo, advirtió que la compañía no mantiene una cobertura completa para todo el proximo año y que ha adoptado una postura más cautelosa respecto al plazo de sus operaciones.

Efecto de la reforma fiscal en México en Bimbo

A las presiones operativas se suma la propuesta de reforma fiscal incluida en el Paquete Económico de México para 2027, que contempla cambios en las reglas de deducibilidad para las empresas.

Durante la conferencia, analistas de BTG Pactual preguntaron a la administración de Grupo Bimbo si los cambios propuestos en materia de deducciones podrían afectar sus resultados.

Gaxiola respondió que la empresa sigue evaluando las implicaciones de la iniciativa y que, bajo la propuesta tal como estaba redactada al momento de la llamada, no esperaba un impacto significativo. No obstante, reconoció que todavía hay aspectos por analizar y que podría existir un efecto negativo leve.

La iniciativa fiscal presentada por el Gobierno de México plantea, entre otras medidas, limitar determinadas deducciones empresariales, restringir el uso de pérdidas fiscales y reducir de 30% a 20% el límite para deducir intereses netos respecto a la utilidad fiscal ajustada. Las medidas siguen sujetas al proceso legislativo y su impacto para Grupo Bimbo dependerá de las disposiciones definitivas y de su aplicación a la compañía.

La reforma no implica necesariamente un incremento de las tasas generales del ISR o del IVA, pero sí podría elevar la carga fiscal efectiva de algunas empresas al limitar las deducciones disponibles.