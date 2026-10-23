Sigma Alimentos avanza en la consolidación de Tastech by Sigma, su plataforma de innovación abierta que a siete años de su lanzamiento acumula más de 1,500 aplicaciones de emprendimientos globales, la ejecución de 50 pruebas piloto financiada por el grupo y la firma de 15 convenios de colaboración comercial y operativa de largo plazo, además de inversiones directas de capital corporativo.

Para su nueva fase de reclutamiento, la multinacional enfoca sus baterías en tres ejes estratégicos: la nutrición con respaldo científico, la eficiencia en el abastecimiento de proteínas y la optimización de la cadena de suministro mediante inteligencia artificial.

Ernesto Aguiar Vaca, Manager de Tastech by Sigma, detalla en entrevista con El Cronista que la estrategia va más allá de la búsqueda de nuevos productos terminados para adentrarse en la reformulación de ingredientes, el conocimiento del consumidor y la automatización logística en los 17 países donde opera la compañía.

Apuesta por la tendencia GLP-1 y longevidad

En el ámbito del consumo, dijo el directivo, la plataforma prioriza soluciones adaptadas a los cambios metabólicos y demográficos actuales. Dentro de la vertical Health through foods, la firma busca empresas emergentes orientadas a atender la demanda asociada al uso de fármacos análogos del GLP-1 (tratamientos para la diabetes y la pérdida de peso), así como tecnologías dedicadas a la salud femenina (Women’s Health) y el envejecimiento activo (Active Aging).

“Buscamos tecnologías, ciencia y startups que estén desarrollando soluciones para mejorar el bienestar mediante alimentos respaldados por evidencia científica. Vamos más allá de buscar nuevos productos: vamos hacia una búsqueda completa de tecnologías que nos ayuden a definir el futuro de la alimentación”, explica Aguiar Vaca.

En paralelo, en la vertiente de proteínas responsables, el grupo busca modelos alternativos de producción y abastecimiento que reduzcan la huella ambiental de su negocio de carnes frías y alimentos preparados.

Inteligencia artificial en la cadena de suministro

En materia de eficiencia operativa, Tastech ha servido como vehículo para integrar herramientas analíticas e inteligencia artificial dentro de la infraestructura industrial del grupo.

Entre los casos destacados figura la startup española Imperia, originaria de Valencia, la cual desarrolla pruebas piloto en Estados Unidos para la planificación automatizada de la demanda mediante inteligencia artificial. Asimismo, la mexicana Atlas ha implementado sistemas de reporte de entorno y mapas de expansión, mientras que la firma Andoni opera soluciones de sensorización y control térmico en refrigeradores del punto de venta en América Latina.

A diferencia de los formatos mediáticos de aceleración tradicional, la metodología de la firma involucra un proceso exhaustivo de matchmaking técnico y viabilidad industrial previo al escalamiento.

“No me encanta el término Shark Tank; nuestro proceso es mucho más exhaustivo. Conectamos a la startup con nuestros equipos internos, evaluamos la viabilidad técnica y realizamos pruebas en entornos operativos reales con financiamiento de Sigma antes de cerrar una alianza o una inversión”, puntualiza el directivo.

Para el corporativo, la integración de emprendedores no solo fortalece la cadena de proveeduría, sino que inyecta metodologías ágiles de resolución de problemas en la operación cotidiana.

“A veces vivimos enfocados en el día a día operativo. Trabajar con emprendedores nos acerca a metodologías ágiles y a ver con ojos frescos problemas que ya teníamos bien establecidos”, concluye Aguiar Vaca.