Suerox Mineral se perfila a ser la nueva 'joya de la corona' de la empresa.

Suerox Mineral podría convertirse en una de las principales apuestas de crecimiento de Genomma Lab, la compañía de productos farmacéuticos y cuidado personal fundada por Rodrigo Herrera.

Durante la conferencia con analistas sobre los resultados del tercer trimestre de 2026, Marco Sparvieri, aún director general de Genomma Lab, destacó el potencial comercial de la nueva versión de la bebida hidratante y compartió cifras extraoficiales que apuntan a una rápida aceptación entre los consumidores.

“Más del 80% de las ventas de Suerox Mineral son incrementales para la marca”, detalló el directivo. Además, expuso que, en los últimos meses, las ventas de la marca crecieron más de 80% en Walmart y más de 30% en OXXO.

Respecto al canal tradicional, el ejecutivo dijo que los establecimientos que comercializan Suerox Mineral registran ventas de tres a cuatro veces superiores a las del Suerox anterior, especialmente cuando el producto se coloca en refrigeradores.

Suerox impulsa el negocio de Bebidas de Genomma Lab

Al cierre de septiembre de 2026, las ventas de Bebidas sumaron MXN$699.1 millones, un incremento de 58.8% respecto del mismo periodo del año anterior, cuando alcanzaron MXN$440.3 millones, según el reporte financiero de la empresa.

En el tercer trimestre, Genomma Lab registró ventas netas consolidadas por MXN$4,497.6 millones, un crecimiento anual de 1.2%. Sin embargo, la recuperación aun mostró retos; las ventas en México disminuyeron 2.4%, mientras que las de EE.UU. retrocedieron 30.5%, en tanto que Latinoamérica avanzó 12.2%.

La compañía también reportó una participación récord de 12.6% en valor para Suerox en su principal cliente, según los comentarios de la dirección. Sparvieri destacó que la innovación lanzada a finales de junio contribuyó a acelerar las ventas en los establecimientos que incorporaron el producto.

Rodrigo Herrera prepara una nueva etapa en Genomma Lab

En la conferencia con analistas, Sparvieri reiteró su próxima salida y apoyo en la transición tras dejar la dirección general al cierre de 2026, donde Rodrigo Herrera, fundador y presidente del consejo, asumirá como director general interino a partir del 1 de enero de 2027.

Herrera, quien ganó notoriedad pública como inversionista en el programa Shark Tank México, llegará a esta nueva etapa con una cartera de marcas en la que la innovación de productos será clave para recuperar el crecimiento.

Genomma Lab presentará el 3 de diciembre, durante su Investor Day en Nueva York, su nuevo modelo operativo, estrategia futura y plataforma de inteligencia artificial. El encuentro servirá para conocer más detalles sobre las herramientas que la empresa busca utilizar para acelerar el lanzamiento de productos y replicar estrategias comerciales entre marcas y países.