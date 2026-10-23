México exportó más durante el primer semestre de 2026, pero el crecimiento de las ventas al exterior no se distribuyó de manera uniforme entre sectores y mercados. De acuerdo con el análisis de Banco BASE, las exportaciones alcanzaron 389,723.30 millones de dólares, un aumento anual de 24.62%, el mayor para un primer semestre desde 2021.

En el mismo periodo, las importaciones crecieron 22.03% y el comercio total de bienes sumó 769,589.33 millones de dólares. El avance fue significativo, aunque su concentración en Estados Unidos, equipo de cómputo y metales obliga a matizar la lectura del dato agregado.

La concentración geográfica es uno de los primeros elementos que conviene observar. Con información desagregada a mayo, Estados Unidos representó 83.11% de las exportaciones mexicanas, mientras Canadá aportó 3.15%. Además, las ventas hacia Estados Unidos explicaron 82.13% del crecimiento acumulado de las exportaciones. Esta dependencia hace que la demanda estadounidense y las condiciones comerciales del mercado norteamericano tengan un peso considerable sobre el desempeño exportador mexicano.

¿Qué productos explican el crecimiento de las exportaciones mexicanas?

El otro dato relevante está en el equipo de cómputo. Entre enero y mayo de 2026, las exportaciones de máquinas para procesamiento de datos aumentaron 177.57% y representaron 76.75% del crecimiento de las exportaciones mexicanas. Sin ese rubro, el avance de las exportaciones habría sido mucho menor, de acuerdo con el análisis de Grupo Financiero BASE.

Foto: Banco Base, México. Finanzas y Mercado Banco Base México

El fenómeno está relacionado con la demanda de infraestructura tecnológica y centros de datos en Estados Unidos. Sin embargo, México también incrementó de manera importante sus importaciones de componentes para esa cadena. Las compras de determinados insumos y unidades de proceso central aumentaron 118.04% y estuvieron vinculadas principalmente con proveedores de Taiwán, Vietnam y Corea del Sur. Esto significa que el aumento de las exportaciones no necesariamente representa un incremento equivalente del valor agregado generado dentro del país.

El crecimiento exportador no llega igual a todos los sectores

La diferencia entre industrias resulta evidente. Mientras el equipo de cómputo impulsó buena parte del resultado, las exportaciones automotrices presentaron variaciones más moderadas y las ventas de hierro y acero retrocedieron 38.97% entre enero y mayo. La evolución responde, entre otros factores, a las condiciones comerciales y arancelarias que afectan a determinados productos mexicanos en Estados Unidos.

Para las empresas, esta composición implica que el dato general de exportaciones no alcanza para medir el desempeño de un negocio. Una compañía necesita conocer qué mercado concentra sus ventas, qué proporción de sus insumos procede del exterior y qué tan expuesto está su margen a un cambio en aranceles, costos logísticos o tipo de cambio. La misma tasa de crecimiento nacional puede tener efectos completamente diferentes dependiendo del sector y del modelo de negocio.

¿Por qué el dólar también importa para los exportadores?

La exposición cambiaria es otro factor que podría modificar el resultado financiero. Una empresa que cobra en dólares, pero incurre principalmente en costos en pesos puede verse afectada de una manera distinta a una importadora que necesita adquirir dólares para pagar maquinaria o insumos. Por eso, la planeación de tesorería debe considerar el momento de los cobros y pagos, además del nivel del tipo de cambio utilizado para construir el presupuesto.

Para las empresas con flujos recurrentes de comercio exterior, la administración de saldos, pagos y cobros en distintas monedas forma parte del control de liquidez. Entre las alternativas disponibles, BASE explica soluciones de Divisas y Pagos y una Cuenta Digital empresarial multidivisa que opera hasta ocho monedas desde una misma plataforma. La utilidad de estas herramientas depende de que se integren a una planeación que considere calendarios de cobro, obligaciones de pago y necesidades futuras de moneda extranjera.

El reto para México durante los próximos meses será determinar qué parte del auge exportador puede traducirse en mayor inversión, producción y contenido nacional. Al mismo tiempo, la revisión del T-MEC seguirá siendo relevante para las cadenas de suministro, especialmente por las discusiones sobre reglas de origen y contenido proveniente de Asia. Para las empresas, el crecimiento exportador abre oportunidades, pero también exige una lectura más precisa de costos, mercados, proveedores y riesgos antes de tomar decisiones de largo plazo.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.