Fundada en Ciudad de México en 2022, Kontempo ya ha levantado más de 40 MDD entre deuda y capital.

Kontempo, startup de crédito comercial para la economía industrial de México, cerró una Serie A por u$s 10.5 millones de dólares con la participación delos fondos de venture capital Portage, IGNIA, Tectonic y MS&AD, entre otros inversionistas.

Con la nueva inyección de capital el financiamiento obtenido, entre deuda y capital, asciende a más de u$s 40 millones de dólares.

Fundada en Ciudad de México en 2022 por los emprendedores extranjeros Matthew Meehan (CEO), Antonia Marino y Kwesi Steele, Kontempo arrancó cambiando los procesos crediticios que impulsan la economía industrial mediante una solución similar al BNPL (Buy Now Pay Later) dirigido a los consumidores, pero para el segmento B2B.

Matthew Meehan, Antonia Marino y Kwesi Steele, fundadores de Kontempo

Cuatro años después, Kontempo combina software, datos e infraestructura financiera para ayudar a los proveedores a ofrecer plazos de pago, evaluar a compradores empresariales, automatizar decisiones de crédito y cobranza, conciliar pagos y acceder a financiamiento cuando lo necesitan.

La empresa que nació en plena efervescencia del venture capital en América Latina, ahora es un sistema operativo impulsado por inteligencia artificial (IA) para el crédito industrial en México.

“Para crecer, los proveedores industriales deberían poder ofrecer a sus clientes plazos de pago flexibles sin tener que convertirse en un banco ni construir una gran operación de crédito y cobranza”, aseguró Matthew Meehan, cofundador y CEO de Kontempo, en el anuncio de la ronda. Agregó que el objetivo de su fintech es que las empresas vendan más y que gestionen el riesgo con confianza para utilizar el crédito como una ventaja estratégica.

La ambición para 2027 es superar el total de crédito colocado desde su lanzamiento. La empresa asegura que desde su lanzamiento ha procesado más de u$s 180 millones de dólares en volumen de pagos a través de más de 50,000 transacciones, atendiendo a proveedores industriales y redes de distribución en sectores como materiales de construcción, acero, recubrimientos, químicos, empaques, autopartes e ingredientes alimenticios.

Entre sus clientes y socios se encuentran empresas como Cemex y Construrama, Ternium, Comex, Frisa y Amcor/Bemis.

Con el nuevo capital Kontempo busca mejorar sus productos de evaluación y autofinanciamiento, herramientas operativas impulsadas por IA, infraestructura de datos, y su expansión con proveedores y distribuidores empresariales en todo México.

Asimismo, declaró que fortalecerá la capacidad de la empresa para respaldar todo el ciclo de vida del crédito comercial industrial, desde el momento en que un proveedor decide extender plazos hasta el momento en que una factura es pagada y conciliada.