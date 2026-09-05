Dar una vuelta en “U” de forma indebida puede acercar a cualquier conductor a la cancelación de su licencia. Así lo establece el Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México , que castiga esta maniobra con tres puntos de penalización cuando se realiza cerca de una curva o en un tramo donde el señalamiento la prohíbe expresamente.

De acuerdo con el Artículo 11 del Reglamento, quienes incumplan esta disposición reciben, además de los puntos, una multa equivalente a 20, 25 o 30 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente. El problema no es la infracción aislada, sino lo que ocurre cuando se suma a otras faltas de tránsito .

El Artículo 66 del mismo Reglamento es claro: las licencias para conducir se cancelan al acumular 12 puntos de penalización.

Es decir, la vuelta en “U” mal ejecutada no cancela por sí sola ningún documento, pero sí contribuye a esa cuenta que, combinada con otras infracciones, puede terminar en la pérdida definitiva de la licencia.

Por orden del Reglamento de Tránsito mexicano sacarán la licencia de conducir a quienes den vuelta en “U”, si además tienen otras infracciones ChatGPT

Así funciona el sistema de puntos

La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México realiza el cómputo de puntos con base en las boletas de sanción expedidas por Seguridad Ciudadana. Cada infracción con puntos asignados —como no respetar un semáforo en rojo, no ceder el paso a peatones o exceder los límites de velocidad en vías primarias, todas también sancionadas con tres puntos— suma a este total de manera acumulativa.

Un dato importante: los puntos tienen una vigencia de un año a partir de la fecha en que se expide la boleta, y pagar la multa económica no elimina los puntos acumulados en el historial del conductor.

No solo la vuelta en “U” está en la lista

El Reglamento contempla decenas de conductas sancionadas con puntos, desde infracciones menores de un punto —como detenerse en zonas prohibidas— hasta faltas de seis puntos, como participar en carreras o maniobras de alta velocidad. La vuelta en “U” indebida se ubica en el nivel intermedio, junto con no respetar semáforos, no ceder el paso o circular por carriles exclusivos de transporte público.