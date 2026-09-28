Antes de emprender un viaje por carretera, una de las principales recomendaciones de especialistas en seguridad vial es verificar que el vehículo se encuentre en condiciones óptimas. Aunque muchos conductores realizan recorridos diarios sin inconvenientes, las distancias largas y las velocidades sostenidas suelen exigir más a distintos componentes del automóvil.

De acuerdo con la National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), revisar llantas, frenos, luces, limpiaparabrisas y niveles de fluidos forma parte de las inspecciones recomendadas antes de realizar un trayecto largo. La agencia señala que una presión incorrecta en los neumáticos o un desgaste excesivo pueden afectar la estabilidad y el desempeño del vehículo durante la conducción.

Las señales que no conviene ignorar

Uno de los primeros elementos que merece atención son las llantas. Si el vehículo presenta vibraciones inusuales, pérdida frecuente de presión o un desgaste irregular en la banda de rodamiento, conviene realizar una revisión antes de salir a carretera. También es recomendable verificar el estado de la llanta de refacción.

Los frenos representan otro punto clave. Ruidos metálicos, vibraciones al pisar el pedal o una sensación de respuesta más lenta pueden indicar desgaste en algunos componentes. Para los especialistas en seguridad vial, cualquier cambio en el comportamiento de los frenos debe atenderse antes de emprender un viaje.

Los vehículos actuales incorporan además sistemas electrónicos capaces de alertar sobre posibles fallas. Testigos relacionados con presión de neumáticos, motor, frenos o sistemas de asistencia pueden ser una señal de que el automóvil requiere diagnóstico y mantenimiento preventivo.

Foto: Nissan

La tecnología también debe revisarse

En los autos modernos, cámaras, sensores y sistemas de asistencia se han convertido en aliados habituales durante los trayectos largos. Por ello, verificar su correcto funcionamiento también forma parte de una preparación adecuada antes de salir a carretera.

Un ejemplo es Nissan Sentra 2026, que incorpora tecnologías de apoyo a la conducción como Asistente ProPILOT, Control Crucero Inteligente, Asistente de Mantenimiento de Carril, Alerta de Punto Ciego y el Monitor Inteligente de Visión Periférica con Detección de Objetos en Movimiento, además de otras asistencias incluidas dentro de su equipamiento tecnológico. La revisión periódica de cámaras, sensores y sistemas electrónicos ayuda a garantizar que estas herramientas funcionen correctamente cuando el conductor las necesite.

La conectividad también puede ser útil durante un recorrido largo. Funciones como navegación, integración con teléfonos inteligentes y asistentes de voz facilitan el acceso a información del trayecto sin necesidad de manipular dispositivos mientras se conduce. De acuerdo con la información oficial del modelo, Nissan Sentra 2026 incorpora compatibilidad con Android Auto inalámbrico, Apple CarPlay inalámbrico, asistentes de voz mediante Alexa y Siri, además de acceso a servicios conectados.

La recomendación de especialistas es simple: antes de salir a carretera, destinar unos minutos a revisar llantas, frenos, iluminación, fluidos y sistemas tecnológicos. Identificar una anomalía a tiempo puede ayudar a evitar contratiempos durante el viaje y contribuir a una conducción más segura para todos los ocupantes.

Este contenido patrocinado fue elaborado con inteligencia artificial generativa y contó con la supervisión, edición y validación de un periodista de El Cronista.