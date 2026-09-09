Cruzar un semáforo en rojo en la Ciudad de México puede tener consecuencias que van más allá de una multa. El Reglamento de Tránsito de la Ciudad de México sanciona esta infracción con puntos de penalización a la licencia de conducir, y si la persona acumula otras faltas viales, el resultado puede ser la suspensión o cancelación de su licencia.

De acuerdo con el artículo 10 del reglamento, los conductores que no respeten la luz roja del semáforo reciben una multa de 10, 15 o 20 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA) vigente, además de tres puntos de penalización a la licencia para conducir.

El riesgo aumenta cuando esta infracción se suma a otras. El artículo 66 del mismo reglamento establece que las licencias para conducir se cancelan al acumular doce puntos de penalización, los cuales se contabilizan con base en las boletas de sanción emitidas por Seguridad Ciudadana.

Qué pasa si se acumulan varias infracciones

La Ley de Movilidad de la Ciudad de México , referida en el propio Reglamento de Tránsito, también contempla sanciones más severas para quienes reinciden. Según el artículo 68 de esa ley, la autoridad puede suspender la licencia por un periodo de seis meses a tres años cuando el conductor acumula tres o más infracciones en el transcurso de un año.

Además de la acumulación de faltas, ese mismo artículo prevé la suspensión en casos como causar daño a terceros sin resarcirlo, presentar documentación falsa ante la autoridad, o provocar lesiones graves por negligencia al volante. El artículo 67 de la Ley de Movilidad, por su parte, contempla la cancelación definitiva de la licencia para los casos más graves.

Por orden del Reglamento de Tránsito mexicano quitarán la licencia de conducir a quienes crucen semáforos en rojo,c si además tienen otras infracciones.

Qué implica perder la licencia

Mientras dure la suspensión, según el artículo 69 de la Ley de Movilidad, no se puede reexpedir ningún permiso o licencia. Si la persona conduce durante ese periodo, se expone a una multa equivalente a 180 veces la UMA y a que el vehículo sea remitido al depósito vehicular.

El propio Reglamento de Tránsito, en su artículo 62, indica que al detectar una infracción el agente debe retener la licencia de conducir en el momento, y notificar a la Secretaría para que resuelva conforme a lo dispuesto por la Ley de Movilidad.

Cruzar un semáforo en rojo no suele derivar por sí solo en la pérdida de la licencia, pero si el conductor ya tiene otras infracciones registradas en el año, esta falta puede ser la que complete el número de puntos o de faltas necesario para que la autoridad aplique la suspensión.