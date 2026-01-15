Anheuser-Busch acusó a Heineken de hacer una "copia ilegal" de la imagen de Michelob Ultra para Amstel en el mercado mexicano.

Las cerveceras Anheuser-Busch y Heineken arrastran un pleito por plagio de marca en México que data desde 2018 y le tocará a un juez electo por voto popular resolver el entuerto.

Anheuser-Busch, de la gigante cervecera multinacional AB InBev acusó a la neerlandesa Heineken de plagio, al considerar que la imagen de Amstel Ultra es una “imitación ilegal” de Michelob Ultra, cuya distribución en México está en manos de Grupo Modelo.

Michelob llegó a México en 2002, mientras que la segunda hidrató al país a partir de 2018.

Michelob llegó a México en 2002, mientras que la segunda hidrató al país a partir de 2018. La llegada de Amstel Ultra, per sé, no implica ninguna violación; pero las similitudes entre las botellas “resultan evidentes”, sostiene Anheuser-Busch.

Como consecuencia, el Instituto Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI), un organismo descentralizado que pertenece a la Secretaría de Economía (SE) determinó hace 5 años que Amstel Ultra era una imitación de Michelob, por lo que procedió a sancionar a Heineken México, por competencia desleal, pero la justicia todavía no confirma la resolución.

Un juez electo por el pueblo resolverá el caso

En medio del desarrollo de este caso, la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador impulsó la controvertida Reforma al Poder Judicial, misma que estableció que los jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) debían ser electos por voto popular.

La reforma fue criticada por distintos organismos, al considerar que los requisitos para acceder a una magistratura eran demasiado laxos y que los electores no tendrían datos suficientes para ejercer un voto informado.

La reforma se aprobó en 2024, después de un acalorado debate y una elección cuestionada que se realizó el 1 de julio de 2025 e implicó a más de 3,000 candidatos.

En el ínter, en abril de 2025, la trifulca entre las cerveceras llegó a la Corte, que en ese mes resolvió los Amparos Directos 19/2024 y 20/2024 a favor de AB InBev, reconociendo la titularidad de los derechos sobre la imagen comercial de Michelob Ultra y su interés jurídico para demandar competencia desleal.

La ponencia del caso fue la ministra Yasmín Esquivel Mossa y dichos amparos directos se realizaron antes de las elecciones populares de jueces y magistrados.

Para septiembre, ya con el ‘cambio de árbitros’, la Sala Especializada en Propiedad Intelectual del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) aseguró que no existió competencia desleal de Heineken, una clara contradicción con la resolución de la SCJN.

Al mes siguiente, Anheuser-Busch, Grupo Modelo y hasta el IMPI, un organismo del gobierno federal, impugnaron la decisión.

Los asuntos están en revisión en diferentes Tribunales Colegiados de Distrito y será este jueves 15 de enero cuando se siente el primer antecedente.

El Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito será el encargado de poner la primera sentencia, cuyo proyecto está en manos de Juvenal Carbajal Díaz ⎯quien ocupa el cargo por elección popular⎯, con apoyo del secretario proyectista Hermes Godínez Salas, incorporado al puesto en octubre de 2025.

Riesgo

La sentencia puede tener un impacto para México en el entorno internacional, pues el país pone en riesgo sus obligaciones en materia de propiedad intelectual, particularmente las previstas en el T-MEC, frente a las crecientes preocupaciones del Representante Comercial de Estados Unidos y los señalamientos del Reporte Especial 301.

México, Estados Unidos y Canadá están en un proceso de consultas para definir qué ajustes se pueden hacer al tratado trilateral, mientras el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advierte que el TMEC es “irrelevante”.

Otros casos ultra

Este enfrentamiento entre los dos gigantes cerveceros tiene antecedentes en Europa, en donde AB InBev interpuso una demanda en contra de Heineken por “copiar” y utilizar el concepto de Ultra.

En ese caso, la Corte General de la Unión Europea escucho las razones de las empresas y determinó que el uso de “ULTRA” en el caso de cervezas en botella o lata es un término genérico que determina un tipo de bebida, como lo es “light”, “extra” o “zero”.

Este procedimiento de la UE se refiere a la posibilidad de registrar la marca denominativa “ULTRA” en sí misma, y no a un conflicto específico entre los envases de Michelob Ultra y Amstel Ultra, como en México.

Una revisión realizada por El Cronista resultó en que empresas cerveceras y de bebidas de diversos mercados se han enfrentado a demandas por el diseño de sus botellas y latas y su aspecto general (imagen comercial), pero a principios de 2026 no se ha documentado ninguna demanda directa entre Michelob Ultra y Amstel Ultra fuera de México.