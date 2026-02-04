Hay buenas noticias para todos los ciudadanos que residen en la CDMX y utilizan el transporte público. El Metrobús, en colaboración con el Gobierno de Ciudad de México y el Gobierno de México, ofrece el uso 100% gratis a miles de personas que cumplan con los perfiles establecidos por las autoridades.

Con el propósito de fomentar la equidad, las autoridades del Metrobús CDMX y las entidades gubernamentales han implementado una “exención de pago de tarifa” que permite a miles de pasajeros acceder y utilizar su movilidad en el Metrobús de manera completamente gratuita.

CDMX lanzó servicio gratis de Metrobús a ciertos grupos sociales

¿Quiénes tienen acceso gratuito al Metrobús CDMX?

Existen cinco grupos de personas que pueden acceder al Metrobús de manera gratuita. Algunos de ellos pueden hacerlo con la tarjeta INAPAM, mientras que otros cuentan con la tarjeta de gratuidad, así como otros permisos directos establecidos por la autoridad capitalina.

Personas de 70 años o más, que presenten documento o identificación vigente que acredite la edad, como INE o credencial INAPAM.

Personas que ingresan con tarjeta de gratuidad , emitida conforme a la normatividad aplicable.

Niños menores de 5 años , quienes ingresan por torniquete acompañados de un adulto responsable.

Personas con discapacidad , ya sea evidente o acreditada mediante documento oficial expedido por autoridad competente (DIF, INDISCAPACIDAD o institución de salud), o cuando exista disminución de facultades físicas, intelectuales o sensoriales que limite sus actividades normales.

Personal autorizado por Metrobús, que porte gafete original expedido por el propio sistema.

La gratuidad está sustentada en acuerdos oficiales . En específico, “la gratuidad es establecida por los acuerdos publicados en la Gaceta Oficial del Distrito Federal”, correspondientes al 14 de marzo de 2008 y al 23 de diciembre de 2008, que determinan los supuestos y documentos válidos para acceder sin pago.

Se precisa que la exención contemplada en este Acuerdo no se extiende a los familiares o acompañantes de los beneficiarios.

También se presenta una excepción significativa, la cual establece que en los autobuses de la Línea 4 con destino a Aeropuerto Terminales 1 y 2, la gratuidad es aplicable exclusivamente a personas con discapacidad y a niños menores de 5 años.

¿Quiénes son elegibles para tramitar la Tarjeta de Gratuidad y cuál es el proceso?

La Tarjeta de Gratuidad constituye el medio oficial que facilita el acceso gratuito al transporte público para las personas que se benefician de los acuerdos vigentes. Actúa como una llave de entrada que valida el ingreso sin costo en los sistemas de recaudo autorizados.

Este instrumento permite a las personas beneficiarias acceder a través de validadores situados en torniquetes, garitas y autobuses, siempre que dispongan de una tarjeta activa y vigente.

Para obtener información detallada sobre su correcto uso, se sugiere consultar los “Lineamientos para el uso de Tarjetas de Gratuidad en el Sistema Integrado de Transporte Público”.

Aspectos clave de la Tarjeta de Gratuidad:

Es un medio de acceso gratuito al transporte público. Puede usarse en torniquetes, garitas y buses. Está destinada únicamente a las personas beneficiarias autorizadas. Su uso se rige por lineamientos oficiales del Sistema Integrado de Transporte Público Existen modalidades específicas, como la destinada a Contraloras y Contralores Ciudadanos y a integrantes de las Comisiones de Participación Comunitaria, actualmente en proceso de actualización.

La Tarjeta Incluyente está destinada a Personas con Discapacidad (PcD) y actúa como un instrumento que facilita el acceso a trámites y servicios de movilidad. Incorpora tecnología segura que asegura derechos, identidad y un uso adecuado en el transporte público.

Antes de proceder con el trámite, es fundamental tener en cuenta que la tarjeta debe ser presentada físicamente para su validación. No tiene costo y su uso es exclusivamente personal . Está prohibido regalarla, prestarla, venderla o transferirla; además, debe ser reportada en caso de robo o extravío, ya que al hacerlo se invalida automáticamente.

Poseer la Constancia de Discapacidad Permanente, emitida por los Centros de Salud.

Contar con Llave CDMX activa.

Es imperativo que se presenten los siguientes documentos para llevar a cabo el proceso correspondiente:

Fotografía

Acta de nacimiento

Identificación oficial

Comprobante de domicilio de la Ciudad de México

Cooperar con la verificación de identidad cuando el personal autorizado lo solicite.

Se permite la renovación de la tarjeta cuando sea necesario.

La presentación de estos documentos es fundamental para garantizar la correcta identificación y el cumplimiento de los requisitos establecidos.