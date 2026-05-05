A pocos meses del inicio del Mundial 2026, el Partido Acción Nacional (PAN) planteó ampliar el horario del Sistema de Transporte Colectivo Metro durante la madrugada, con el objetivo de ofrecer una alternativa más segura y económica frente al uso de taxis o aplicaciones como Uber. De cara al evento, en el que la Ciudad de México (CDMX) será una de las sedes, el partido solicitó al director del Metro, Adrián Ruvalcaba, implementar esta medida. Argumentaron que beneficiaría tanto a trabajadores nocturnos como a quienes salen los fines de semana, permitiéndoles regresar a casa con mayor seguridad y sin gastar de más. Conoce los detalles de la propuesta de PAN y checa los cambios que podrían desatarse en el transporte público capitalino. Entre las propuestas destacan: La iniciativa se suma a otras medidas planteadas por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, quien sugirió retomar el trabajo a distancia para reducir la saturación del transporte. También planteó, en coordinación con la Secretaría de Educación Pública (SEP), la posible suspensión de clases en educación básica durante los días de partido. Desde finales de marzo, Brugada insistió en disminuir el tráfico en la capital durante los encuentros que se jugarán en el Estadio Banorte, por lo que pidió apoyo tanto a autoridades educativas como al sector empresarial para facilitar el home office. Como parte de los preparativos rumbo al Mundial, el gobierno capitalino también trabaja en mejoras de infraestructura, especialmente en el sur de la ciudad, incluyendo la modernización de la Línea 2 del Metro y la construcción de un segundo nivel sobre Calzada de Tlalpan. Además, se anunciaron placas vehiculares conmemorativas, con costos específicos para quienes deseen adquirirlas.