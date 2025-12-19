Todo lo que debes saber y las líneas de cambio.

Metrobús CDMX anunció este jueves la llegada de los nuevos buses no articulados que harán parte de la nueva flota del sistema de transporte público en la ciudad que impactará en dos de sus líneas. “Bebé Metrobús a la vista”, con esta llamativa y peculiar frase, el Gobierno de la Ciudad de México presentó los nuevos coches.

La incorporación de estas unidades eléctricas en el Metrobús marca un punto de quiebre en la movilidad capitalina. De acuerdo con las autoridades, se trata de un paso firme hacia un transporte “más limpio, silencioso y eficiente”, alineado con los compromisos ambientales del Gobierno de la Ciudad de México.

Con esta renovación, el Metrobús busca mejorar la experiencia diaria de millones de usuarios. Los nuevos vehículos prometen viajes más cómodos, menor ruido y cero emisiones, consolidando al sistema como referente regional en movilidad sustentable y transporte público de alta capacidad.

Metrobús apuesta por el transporte 100% eléctrico

Como parte de los compromisos ambientales de la ciudad, el pasado 20 de febrero se puso en marcha la Línea 3 del Metrobús como la primera línea de autobuses articulados 100% eléctricos en América Latina, según informó el propio sistema de transporte.

Las autoridades destacaron que esta línea cuenta con 60 unidades eléctricas de 18 metros de longitud. “Las personas usuarias disfrutarán de viajes más cómodos y libres de emisiones”, subrayó el Metrobús, al resaltar que los autobuses son silenciosos y no generan vibraciones.

Flota de buses eléctricos línea 4 del Metrobús. Metrobús CDMX

Tecnología, capacidad y beneficios ambientales

Estas unidades eléctricas fueron diseñadas específicamente para los requerimientos del sistema Metrobús y cuentan con capacidad para 160 usuarios, además de una autonomía de hasta 330 kilómetros por carga.

Autonomía de hasta 330 kilómetros

Recarga nocturna completa en 3.5 horas

Capacidad para 160 personas usuarias

En términos ambientales, el Gobierno de la Ciudad de México señaló que, en 10 años de operación, estos autobuses evitarán la emisión de más de 57 mil toneladas de CO₂, además de reducir contaminantes nocivos como NOx, CO y material particulado.

La Línea 4 y el relevo definitivo al diésel

En continuidad con los compromisos anunciados desde diciembre de 2023, Metrobús puso en operación 20 unidades eléctricas en la Línea 4, como parte de un total de 55 autobuses que sustituirán vehículos a diésel actualmente en servicio.

Estas nuevas unidades, de 15 metros de longitud y piso bajo, ofrecen 30% más capacidad que los modelos anteriores. “Representan un cambio de paradigma en beneficio de los usuarios y del medio ambiente”, destacó el Metrobús al confirmar que serán 100% eléctricas.

Con capacidad para 130 usuarios y una autonomía de 260 kilómetros, estos autobuses reducirán más de 5 mil 800 toneladas de CO₂ al año, una cifra equivalente

Líneas con nuevos buses eléctricos circulando o anunciados:

Línea 3 se afirma que “fue la puesta en marcha de la Línea 3 de este sistema de movilidad 100% eléctrica”, siendo la primera línea eléctrica de autobuses articulados en América Latina.

Nueva flota de buses eléctricos en Metrobús CDMX.