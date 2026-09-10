En el marco de la sexta edición de Mercado Libre Experience, evento que reúne al ecosistema de comercio electrónico en México, la compañía de origen argentino dio a conocer que su impacto económico directo e indirecto en el país fue de MXN $106,400 millones de pesos, que equivalen a aproximadamente el 0.4% del producto interno bruto (PIB). Mientras que el año pasado reportó un impacto de 0.81% del PIB.

Esta cifra muestra un impacto menor del que reportó el año pasado en la quinta edición: MXN $253,725 millones de pesos que equivalen a aproximadamente a u$s 15,029 millones de dólares. En el Mercado Libre Experience de 2025, la empresa reportó su impacto en dólares, este 2026 lo hizo en pesos, que traducidos a dólares equivaldría a un estimado de 6,302 millones de dólares, un valor 59% menor que lo reportado en 2025.

Este 2026, la compañía presentó “Efecto MELI”, informe que dimensiona el impacto socioeconómico del ecosistema de Mercado Libre en México durante 2025. El estudio arrojó que el año pasado más de 220,000 pequeñas y medianas empresas (pymes) comercializaron sus productos en el marketplace de Mercado Libre y que para el 68% de de ellas fue su primera experiencia vendiendo por internet.

Asimismo, para el 51% de las pymes, Mercado Libre es su principal canal de ventas en línea. Un aumento respecto a lo reportado el año pasado cuando se mencionó que para el 45% de las pymes activas en el marketplace, las ventas realizadas a través de la plataforma fueron su principal fuente de ingresos en 2024.

Vender en línea permitió que dos de cada tres pymes llegaran a una ciudad a la que antes no tenían alcance. Asimismo, la plataforma permite experimentar a los pequeños comercios con n nuevas tecnologías, ya que el 47% utilizó inteligencia artificial por primera vez.

En cuanto a la generación de empleos, la compañía dijo que más de 300,000 personas en México trabajan exclusivamente en actividades vinculadas al marketplace dentro de las pymes que venden en Mercado Libre.