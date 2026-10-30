Arca Continental cerró el tercer trimestre de 2026 con un crecimiento de 6.2% en su EBITDA, que llegó a MXN $13,625 millones, aunque su utilidad neta retrocedió 4.8%, a MXN $5,054 millones, presionada por un mayor costo financiero.

La embotelladora regiomontana, segunda de Coca-Cola en América Latina, reportó ventas netas por MXN $66,613 millones, un alza de 5.9% anual, que habría sido de 7.5% sin el efecto del tipo de cambio. El volumen consolidado creció 4.6%, a 652.3 millones de cajas unidad, y el margen EBITDA se ubicó en 20.5%, 10 puntos base más que un año antes.

El costo financiero se duplica

La diferencia entre el desempeño operativo y la utilidad neta se explica por el resultado integral de financiamiento, que pasó de MXN $722 millones a MXN $1,586 millones. La compañía registró una pérdida cambiaria de MXN $286 millones, frente a una ganancia de MXN $304 millones en el mismo periodo de 2025, mientras sus intereses netos aumentaron 23.9%, a MXN $1,280 millones.

Los gastos de venta y administración crecieron 9.0%, por encima del avance de las ventas, lo que redujo el margen operativo en 20 puntos base, a 16.1%. En los primeros nueve meses del año, el EBITDA acumula un alza de 2.1% y la utilidad neta una caída de 7.5%.

México gana margen con precio

En México, las ventas subieron 3.7%, a MXN $31,278 millones, y el EBITDA avanzó 7.5%, a MXN $7,735 millones, con un margen de 24.7%, 80 puntos base superior al del año previo. El precio promedio por caja sin garrafón aumentó 3.9%, a MXN $94.9, mientras el volumen sin garrafón bajó 0.3%.

Coca-Cola Zero creció 32.0% y las bebidas energéticas 32.4%. El agua cayó 12.3%, aunque la empresa indicó que, sin el efecto del agua mineral, la categoría habría crecido 10.7%, sin detallar en qué consiste dicho efecto.

Sudamérica impulsa el volumen

Sudamérica elevó sus ventas 30.1%, a MXN $11,961 millones, con un alza de 17.5% en volumen. Perú creció 24.4% y alcanzó su mejor trimestre desde su adquisición en 2015, mientras Ecuador avanzó 18.1%, su nivel más alto en seis años. Argentina creció 0.3%. Pese a ello, el margen EBITDA de la región bajó 90 puntos base, a 17.1%.

Estados Unidos, afectado por el tipo de cambio

En Estados Unidos, las ventas crecieron 6.5% en moneda local, pero cayeron 0.8% en pesos, a MXN $23,374 millones. El EBITDA aumentó 3.9% en dólares y retrocedió 3.3% en pesos, a MXN $3,846 millones, con un margen de 16.5%. El precio promedio por caja subió 4.3%, a u$s 10.40.

Dividendo y deuda

La compañía pagó el 28 de octubre un dividendo extraordinario de MXN $2.00 por acción, con lo que el reparto del año suma MXN $8.78 por acción, equivalente a un rendimiento de 4.3%. Su deuda neta cerró en MXN $33,071 millones, 0.7 veces su EBITDA. El 2 de octubre, su subsidiaria AC Bebidas colocó MXN $5,000 millones en bonos a cinco años.