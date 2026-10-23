Lorenzo Berho, CEO de Vesta, destaca que la demanda provino de empresas vinculadas con los sectores automotriz, electrónico, comercio electrónico y logística, entre las que destacaron BMW, DSV Logistics y Mercado Libre.

Las empresas comenzaron a reactivar sus decisiones de inversión y expansión industrial en México, pese a la incertidumbre comercial relacionada con la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), señaló Lorenzo Berho, director general de Vesta, desarrolladora y administradora de inmuebles industriales.

Durante una conferencia con analistas por los resultados financieros del tercer trimestre de 2026, el directivo explicó que, después de un periodo de cautela, las compañías comenzaron a concretar nuevos proyectos de manufactura, logística y tecnología, particularmente en regiones estratégicas del país.

Esta recuperación se reflejó en las operaciones de Vesta, que durante el trimestre firmó contratos de arrendamiento por aproximadamente 2.3 millones de pies cuadrados, de los cuales 1.6 millones correspondieron a nuevos contratos, una cifra récord para la compañía.

Berho destacó que la demanda provino de empresas vinculadas con los sectores automotriz, electrónico, comercio electrónico y logística, entre las que destacaron BMW, DSV Logistics y Mercado Libre, que continuaron ampliando sus operaciones.

El directivo explicó que San Luis Potosí, uno de los mercados que había mostrado menor dinamismo durante los últimos trimestres, comenzó a registrar señales de recuperación, principalmente por las inversiones relacionadas con la industria automotriz y los proveedores de BMW.

Asimismo, destacó nuevas operaciones en Silao, Tijuana, Monterrey, Puebla, Querétaro y Ciudad Juárez, lo que reflejó una mayor diversificación geográfica de la demanda industrial.

En particular, señaló que la expansión de la inteligencia artificial y los centros de datos está generando nuevas oportunidades para la manufactura mexicana, debido a la creciente necesidad de servidores, componentes electrónicos, sistemas de enfriamiento y equipos eléctricos.

De acuerdo con Berho, las exportaciones mexicanas de productos electrónicos aumentaron aproximadamente 2.5 veces entre 2024 y 2026, lo que refuerza la participación del país en las cadenas de suministro relacionadas con la infraestructura tecnológica.

Sin embargo, reconoció que la incertidumbre sobre las negociaciones comerciales y la revisión del T-MEC continúa influyendo en los tiempos de decisión de algunas empresas, aunque destacó que las compañías mantienen sus compromisos de largo plazo con México.

Crecen ingresos y elevan expectativas

En el ámbito financiero, Vesta reportó ingresos totales por u$s 79.6 millones durante el tercer trimestre de 2026, lo que representó un crecimiento de 9.9% respecto al mismo periodo del año anterior.

Los ingresos por arrendamiento, excluyendo energía, aumentaron 10.8%, hasta alcanzar u$s 77.5 millones, impulsados principalmente por la incorporación de nuevos contratos y los ajustes inflacionarios en las rentas.

Por su parte, el ingreso operativo neto (NOI) ajustado creció 10.4%, hasta u$s 72.9 millones, con un margen de 94.1%, mientras que el EBITDA ajustado aumentó 9.2%, para ubicarse en u$s 65.2 millones, con un margen de 84.1%.

En contraste, los fondos provenientes de operaciones (FFO), excluyendo impuestos corrientes, disminuyeron 0.7%, hasta u$s 47.1 millones.

Ante estos resultados, Juan Sottil, director de Finanzas de Vesta, anunció que la compañía elevó sus expectativas de crecimiento de ingresos para el cierre de 2026, al pasar de un rango de entre 10% y 11% a uno de entre 11.5% y 12.5%.

Asimismo, la empresa previó alcanzar márgenes de 94% en su NOI ajustado y de 84% en su EBITDA ajustado al finalizar el año.

En cuanto a su desempeño operativo, la ocupación total del portafolio alcanzó 93.9%, un incremento de 2.2 puntos porcentuales frente al segundo trimestre, mientras que la ocupación de propiedades comparables llegó a 95.5%.

Aceleran desarrollo de parques industriales

Como parte de su estrategia de expansión, Vesta inició durante el tercer trimestre la construcción de aproximadamente 1.9 millones de pies cuadrados de espacios industriales, distribuidos en cinco edificios.

Con ello, su cartera de proyectos en construcción alcanzó aproximadamente 3.3 millones de pies cuadrados, equivalentes a 306,580 metros cuadrados, con una inversión estimada de u$s 282.5 millones y un rendimiento esperado sobre el costo de 10.2%.

La compañía destacó que Monterrey se mantiene como uno de sus principales mercados de expansión, particularmente en el corredor de Apodaca, donde comenzó el desarrollo de tres nuevos edificios industriales.

Adicionalmente, después del cierre del trimestre adquirió un terreno en Ciudad de México de aproximadamente 689,000 pies cuadrados, con el objetivo de ampliar su capacidad de desarrollo en uno de los principales mercados logísticos del país.

En materia financiera, Vesta cerró septiembre con efectivo y equivalentes por u$s 240 millones y una deuda total de u$s 1,100 millones, mientras que su relación de deuda neta a EBITDA se ubicó en 3.3 veces.

Durante el trimestre, S&P Global Ratings y Fitch Ratings elevaron la calificación crediticia de largo plazo de la compañía de BBB- a BBB, con perspectiva estable.

La empresa también anunció el pago anticipado de u$s 105 millones correspondientes a dos financiamientos privados, como parte de su estrategia para fortalecer su estructura de capital y mantener recursos disponibles para futuros desarrollos.