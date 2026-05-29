En esta noticia Tultitlán, un hub de exportación

Lo que comenzó con un pequeño puesto de nieves artesanales en la Ciudad de México en 1927 se ha convertido en una empresa que exporta helados y paletas para los mercados de Estados Unidos y el Caribe. Casi 100 años después, Helados Holanda (que hoy es propiedad de Unilever) adoptó estrategias de distribución masiva basadas en rutas de congelación directa, lo que convirtió a México en uno de los mercados de helados de impulso más rentables de América Latina.

Cristhian Camacho, CFO de The Magnum Ice Cream Company, contó a El Cronista que, desde sus inicios, Holanda destacó por su espíritu innovador. “Fue una de las primeras heladerías en ofrecer servicio a domicilio, algo revolucionario para la época, acercando el helado a las familias mexicanas y construyendo una conexión emocional que sigue viva hasta hoy”.

Helados Holanda fue fundada hace 99 años por Francisco Alatorre en el Jardín del Buen Tono, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Sus productos artesanales fueron ganando popularidad rápidamente debido a su textura y sabor. Hoy, presume Camacho, seis de cada 10 helados que se venden en México pertenecen a Holanda.

Tres años después de haber iniciado con el puesto de helados, Francisco se asoció con su hermana Carmen Alatorre para abrir la primera nevería en forma en la calle de Gante, también en el centro de la capital. Es entonces cuando se consolida el nombre de Holanda.

Ya para 1938, los hermanos Alatorre abren una planta de fabricación moderna en la colonia Esperanza de la Ciudad de México. Esto les permitió multiplicar el número de neverías y comenzar la distribución a otros comercios.

Camacho describió que los primeros productos de Helados Holanda estaban inspirados en sabores clásicos y cercanos al gusto de los mexicanos, como vainilla, chocolate y distintas frutas naturales. Pero con el paso de las décadas Holanda fue evolucionando su portafolio para adaptarse a nuevas generaciones, tendencias y ocasiones de consumo.

En la década de 1980, Holanda creó Cornetto y Viennetta, productos que redefinieron el postre congelado en los hogares mexicanos.

Cristhian Camacho, CFO de The Magnum Ice Cream Company | Cortesía

Actualmente, la empresa adquirida en 1997 por la multinacional anglo-neerlandesa Unilever cuenta con un portafolio de 14 marcas entre las que se encuentran: Magnum, Cornetto, Mordisko, Vinennetta, Solero y los tradicionales botes Holanda.

Como parte de la evolución de los gustos de los consumidores y de la marca, Camacho compartió que han visto “una apertura hacia nuevos sabores, experiencias sensoriales y propuestas más disruptivas, especialmente entre generaciones jóvenes. Ejemplo de ello son nuestros lanzamientos recientes como Holanda Flamin’ Hot, que conectan con tendencias culturales y nuevas formas de consumo”.

Tultitlán, un hub de exportación

En 1992, los hermanos Alatorre inauguraron una de las plantas de helados más avanzadas de América Latina en Tultitlán, Estado de México, automatizando los procesos de producción a gran escala. El objetivo era satisfacer la enorme demanda nacional que no podía ser cubierta con la planta ubicada en la colonia Esperanza.

Hoy, la fábrica de Helados Holanda de Tultitlán es un espacio donde convergen tradición, innovación y tecnología para desarrollar todos los productos de la marca, entre los que destaca Magnum Almendras. De acuerdo con Camacho, se ha consolidado como uno de los productos más icónicos y queridos por los consumidores, no solo en México, sino en el mundo.

“Es esa variante que llegó como una propuesta de temporada y se quedó en el portafolio de manera permanente”, compartió.

Camacho detalló que desde esta operación se abastece una amplia red de distribución conformada por alrededor de 40 agencias a nivel nacional, que permiten llevar los productos a miles de puntos de venta en todo el país. La planta de Tultitlán, además, es un hub de exportación de helados elaborados en México para los mercados de Estados Unidos y el Caribe.

En un país donde el consumo promedio ronda los 2.2 litros por persona al año, el potencial de crecimiento sigue siendo amplio. Sobre todo si se considera que, de acuerdo con Euromonitor, en México se consumen alrededor de 100 millones de litros de helado al año. Se estima que la categoría global supera los u$s 97,000 millones de dólares.

Helados Holanda es parte de The Magnum Ice Cream Company, la compañía de helados más grande a nivel global, con ventas por más de 8,300 millones de euros y una participación aproximada del 21% del mercado global, según compartió Camacho. En 2025, Unilever tomó la decisión de separar su negocio de helados, por lo que surgió una nueva empresa: The Magnum Ice Cream Company.

La nueva empresa neerlandesa comenzó sus operaciones en solitario y cotiza formalmente en las bolsas de Ámsterdam, Londres y Nueva York como una entidad separada de Unilever.