Los retiros de recursos de las Afore por matrimonio crecieron 8.7% entre octubre de 2024 y octubre de 2025, al pasar de MXN $20.7 millones a 22.5 millones, de acuerdo con datos de la CONSAR. El aumento refleja que más personas que planean casarse están recurriendo a este apoyo económico disponible en sus administradoras de fondos para el retiro.

Dicho incremento está ligado a un mayor conocimiento de la opción y a un entorno económico más favorable, dijo a El Cronista Moisés Pérez Peñaloza, experto en pensiones y fundador de Yo Jubilado.

“Muchas personas que se casan buscan apoyos económicos que existen en la ley”, dice Pérez Peñalosa. “No es comparable con el retiro por desempleo, pero ayuda a iniciar una vida familiar. Si ambos cónyuges tienen Afore, pueden combinar recursos”.

El retiro por matrimonio se calcula como un porcentaje del saldo individual en la Afore, con un tope establecido. Aunque no representa grandes montos, sí funciona como un impulso financiero útil para quienes inician un hogar.

Pérez Peñaloza destacó que este comportamiento también refleja que las personas están valorando más los recursos disponibles en su cuenta de Afore para organizar su vida familiar.

El año de 2025 fue especialmente positivo para las administradoras, con rendimientos entre 14 y 14.5%, impulsados por el buen desempeño de la bolsa y la baja en las tasas de interés.

“No esperamos que 2026 registre cifras tan altas, pero el panorama sigue siendo favorable y los números deberían mantenerse positivos”, agregó.