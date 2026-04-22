Las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) reportaron utilidades por MXN$ 3,132 millones en marzo de 2026, una caída anual de 20.3%, equivalente a MXN$ 800 millones menos frente a los MXN$ 3,932 millones registrados en el mismo mes de 2025, de acuerdo con datos del sistema. El retroceso en las ganancias se dio en un contexto de alta volatilidad financiera. La Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro (Consar) informó que las Afores registraron minusvalías por MXN$ 417 mil millones en marzo, una cifra histórica, derivada de la caída en los mercados globales ante el conflicto bélico entre Irán y Estados Unidos. La turbulencia se reflejó en los principales indicadores. En México, el Índice de Precios y Cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores cayó 3.91% en marzo, mientras que el FTSE BIVA descendió 3.25% en el mismo periodo. En Estados Unidos, los mercados también cerraron en rojo: el Dow Jones retrocedió 5.38%, el S&P 500 cayó 5.1% y el Nasdaq Composite perdió 4.75%, de acuerdo con información de Bloomberg. La Asociación Mexicana de Administradoras de Fondos para el Retiro (Amafore) explicó que el resultado respondió a la volatilidad en distintos mercados. “Al hacer una evaluación del comportamiento de distintos mercados financieros, se pueden resaltar dos casos relevantes que tuvieron volatilidad y cambios de nivel en el mes y que afectaron las valuaciones: mercados de acciones y mercado de tasas de largo plazo”, señaló. El organismo, que dirige Guillermo Zamarripa, subrayó que, pese al impacto mensual, el sistema mantiene un desempeño positivo en horizontes amplios. “El desempeño del Sistema de Ahorro para el Retiro en los últimos 12 meses es sólido, con una plusvalía acumulada significativa de MXN$ 723 mil millones”, destacó. Asimismo, enfatizó que los episodios de volatilidad son parte del comportamiento natural de los mercados. “Ante entornos de volatilidad es importante recordar que el SAR está diseñado para generar rendimientos en el largo plazo”, añadió. Afore XXI Banorte encabezó las ganancias en marzo con MXN$ 636 millones, seguida por Afore Sura, con MXN$ 559 millones, y Afore Banamex, con MXN$ 510 millones. Estas tres administradoras concentraron una parte significativa de las utilidades del sistema, impulsadas por su mayor escala operativa. En contraste, las menores utilidades se observaron en Invercap, con MXN$ 19.8 millones; Principal, con MXN$ 23.7 millones; y Azteca, con MXN$ 79.4 millones. La brecha entre las Afores con mayores y menores ganancias evidenció la disparidad en la generación de ingresos dentro del sector. Con ello,las Afores mostraron un menor dinamismo en la generación de utilidades en marzo, en línea con un entorno financiero adverso a nivel global.