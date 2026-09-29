En esta noticia El diferenciador frente a un competido mercado de pizzerías

Dodo Pizza, una de las cadenas de pizzerías de más rápido crecimiento en el mundo, está llegando a México, con Jalisco como su puerta de entrada. La cadena fundada en 2011 en Syktyvkar, Rusia, por Fyodor Ovchinnikov, presume ser no solamente una cadena que vende pizzas, sino una empresa de tecnología al usar una plataforma que predice la demanda mediante algoritmos, gestiona inventarios en tiempo real y los tiempos de preparación en cocina.

La empresa rusa opera bajo Dodo Brands y supera las 1,000 sucursales distribuidas en más de 20 países (con presencia en Europa, Medio Oriente y Asia). Su llegada a México es de la mano del empresario Halim Simon, CEO de Helper Holding, una especie de incubadora y aceleradora de franquicias masivas de retail y food service.

En su perfil de LinkedIn, Simon escribió: “Aunque se trata del lanzamiento de una nueva marca, tomamos una decisión que quizá muchos cuestionarían: empezar con un soft opening en lugar de salir con toda la fuerza desde el primer día”.

El empresario explicó que antes de crecer agresivamente prefiere pulir la operación, identificar errores y perfeccionar cada proceso antes de acelerar. “Creemos que es mejor crecer de manera gradual que incumplirle a un cliente por querer correr demasiado rápido”, enfatizó.

Un 'look and feel' de la cadena Dodo Pizza | LinkedIn de Halim Simon

Antes de asumir el reto de Dodo Pizza, Halim Simon consolidó su reputación como master franquiciatario de The Coffee en México, una cadena brasileña de cafeterías de formato grab-and-go inspirada en el minimalismo japonés. Bajo su liderazgo, llevó a la marca de una tienda a más de 65 sucursales en cerca de 20 ciudades de México.

El diferenciador frente a un competido mercado de pizzerías

Según lo declarado por Simon, Dodo Pizza no competirá de entrada en volumen de tiendas contra las alrededor de 1,000 pizzerías de Domino’s ni las cerca de 700 de Little Caesars. Su objetivo inicial es atacar el margen operativo y la eficiencia usando su plataforma Dodo IS para reducir tiempos de entrega y desperdicios.

El núcleo del modelo de negocio es su plataforma propietaria basada en la nube, que le permite a la cadena contar con un sistema de gestión integral que controla la cadena de suministro, predice la demanda mediante algoritmos, gestiona inventarios en tiempo real y tiempos de preparación en cocina, así como el monitoreo en tiempo real del repartidor e integración directa entre la orden digital y la logística en tienda.

Dodo Pizza busca posicionarse en el punto medio entre el precio y la velocidad de Little Caesars y la calidad y la experiencia digital de Domino’s, apoyándose en la transparencia de su proceso, el cual consiste en transmisiones en vivo de la cocina, que ha sido uno de sus diferenciadores en el mundo en una época donde las nuevas generaciones aprecian este tipo de streaming.

La elección de Jalisco como hub inicial les permite probar el modelo en una de las zonas metropolitanas con mayor penetración de plataformas de delivery y cultura de consumo rápido antes de escalar a la Ciudad de México y Monterrey.