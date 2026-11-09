Banco de México (Banxico) enfrenta un desafío que va más allá de la trayectoria de las tasas de interés. Jorge Gordillo, economista en Jefe de TRF Casa de Bolsa, advirtió que el banco central debe preservar la credibilidad de su política monetaria ante un mercado que comienza a cuestionar la congruencia entre su diagnóstico de inflación y sus decisiones.

De acuerdo con el analista, la falta de claridad sobre los criterios que utiliza para reducir el costo del dinero podría generar incertidumbre entre los inversionistas y presionar los rendimientos de los instrumentos de deuda de mayor plazo. Lo anterior en un contexto donde el diferencial de tasas con EE.UU. comienza a perder atractivo para el peso mexicano.

Durante la presentación Perspectivas Económicas y Bursátiles 2027, el especialista cuestionó que Banxico reconozca la persistencia de riesgos inflacionarios y, al mismo tiempo, continúe con una política de reducción de tasas sin ofrecer explicaciones suficientes al mercado.

“Lo que genera es incertidumbre y el mercado lo que no quiere es incertidumbre”, dijo Gordillo.

La semana pasada, la Junta de Gobierno local anunció un recorte en 25 puntos base que llevó a la tasa de interés a un nuevo nivel de 6.25%, su nivel más bajo desde 2022. Con este nivel, el diferencial de tasas entre México y EE.UU. se encuentra en 250 puntos base.

El economista consideró que el problema no necesariamente está en reducir la tasa de interés, sino en la falta de una explicación convincente sobre la estrategia monetaria y los criterios que justifican esos movimientos.

“Dame una lógica para que yo te crea. No me digas que estás haciendo todo para bajar la inflación y cuando la inflación baja no mueves la tasa y cuando la inflación sube la mueves, porque entonces yo no entiendo cuál es tu modelo”, cuestionó.

En reunión con medios de comunicación, Gordillo dijo que esta falta de consistencia en la comunicación dificulta que los participantes del mercado anticipen las decisiones de Banxico y puede provocar reacciones contrarias a las que busca el banco central.

El especialista advirtió que cuando Banxico reduce su tasa de referencia, pero el mercado percibe mayores riesgos inflacionarios o incertidumbre sobre la política monetaria, las tasas de largo plazo pueden subir en lugar de acompañar el relajamiento monetario.

Banxico llevaría la tasa a 6% hasta la segunda mitad de 2027

En este contexto, TRF Casa de Bolsa considera que Banxico tendrá poco espacio para continuar con los recortes durante los primeros meses de 2027, particularmente si la Reserva Federal de EE.UU. retoma los incrementos a las tasas de interés.

La institución prevé que la referencial mexicano podría llegar a 6% hasta la segunda mitad del próximo año, siempre que se materialice el escenario de moderación inflacionaria y desaceleración económica estadounidense que permitiría retomar el ciclo de relajamiento monetario.

“Si llegara a bajar al 6%, lo haría en la segunda mitad del año. No creo que se atreva a hacerlo en estos primeros meses”, anticipó Gordillo.

El escenario de la casa de bolsa contempla que la Fed podría elevar su tasa en 25 puntos base en diciembre y realizar otro incremento en marzo de 2027. De concretarse, el movimiento reduciría todavía más el diferencial de tasas entre México y EE.UU., actualmente uno de los factores que respaldan el atractivo de los activos mexicanos.

Peso mexicano arriba de $19 por dólar

Ante lo anterior, TRF anticipa que el tipo de cambio regresará gradualmente a niveles superiores a los MXN $19 por dólar durante 2027, conforme disminuya el diferencial de tasas y cambien las condiciones que hasta ahora han favorecido al peso mexicano.

“Es muy probable que poco a poco empecemos a ver niveles más arriba del 19”, señaló Gordillo.

Ante el riesgo que pueden presentar las empresas por los movimientos en el tipo de cambio, el estratega explicó que no es un problema por sí mismo el nivel que pueda alcanzar sino la velocidad de los movimientos cambiarios, mismo que puede generar desequilibrios en presupuestos y costos.

“El problema no es el nivel en general, el problema son los cambios, esos son los que destrozan las empresas”, advirtió.

Por ello, recomendó mantener estrategias de cobertura cambiaria como una práctica permanente para enfrentar episodios de volatilidad, incluso cuando el mercado atraviese periodos de estabilidad.